Rafael Nadal apparaît dans un nouveau jeu vidéo de tennis, mais Roger Federer est laissé de côté

AO Tennis 2, le tout nouveau jeu vidéo de tennis publié par Big Ant Studios, permet aux gens du monde entier de jouer le rôle de joueurs de tennis célèbres comme Rafael Nadal, Gael Monfils, Ashleigh Barty et bien d’autres, mais des légendes du tennis comme Roger Federer et Serena Williams a été laissée de côté.

Par conséquent, si vous possédez une PlayStation 4, une Xbox One ou une Nintendo Switch, vous pourrez provoquer vos amis ou passer en mode carrière dans des matchs de tennis qui ressemblent à des matchs réels, mais si votre joueur préféré est Federer ou Serena, sachez que les créateurs ne les ont pas inclus.

Cela s’est probablement produit en raison du manque de licences. Cependant, vous avez encore la possibilité de trouver vos joueurs préférés et de jouer avec eux, si vous avez la chance de les trouver dans ‘The Academy’ une base de données de joueurs de tennis créés sur mesure par d’autres personnes qui jouent au jeu.

Heureusement, AO Tennis 2 permet à chaque utilisateur de créer ses propres joueurs et de les partager avec d’autres membres de la communauté. En fait, la promotion de la créativité des utilisateurs est l’une des caractéristiques les plus marquantes du jeu. Vous pouvez sculpter le visage de votre propre joueur de tennis et approfondir les détails.

En outre, vous pouvez modifier la forme du corps, mais avec des possibilités plus limitées par rapport à l’éditeur de visage. De cette façon, si vous ne trouvez pas Roger Federer, par exemple, vous pouvez essayer de l’émuler dans le créateur. Pour vous donner une idée plus large de la façon dont le jeu se déroule vraiment, voici un exemple de gameplay.