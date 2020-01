Rafael Nadal appelle l’ascenseur avec une balle de tennis: “Pouvez-vous le faire?”

Rafael Nadal a été mis au défi par KIA Motors de frapper le petit bouton d’appel d’un ascenseur et l’Espagnol ne pouvait rien faire de moins que de prouver ses magnifiques compétences.

Regarde ça…

ça n’a pas été aussi simple qu’il y paraît … pouvez-vous le faire? 😉

Un post partagé par Rafa Nadal (@rafaelnadal) le 17 janvier 2020 à 00h45 PST

Le défi comportait deux niveaux. Dans le premier, Rafael a dû appuyer sur le bouton de l’ascenseur d’un coup franc.

Il n’a eu besoin que de trois essais pour le mettre au vert. Le deuxième et dernier niveau était un peu plus difficile. Nadal a dû envoyer le ballon entre les jambes de l’intervieweur et appuyer sur le bouton. Après 3 fois où l’Espagnol a frappé les jambes et les fessiers de l’homme, Nadal a réussi à tout chronométrer correctement et à appeler l’ascenseur. “Pourquoi n’essayez-vous pas aussi? Allez! », A déclaré Rafael Nadal après avoir terminé le défi.