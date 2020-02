Rafael Nadal arrive à Acapulco, poursuivant le premier titre de la saison

Fin de la saison précédente avec la cinquième fin d’année no. 1 honneur sur son décompte et la couronne de la finale de la Coupe Davis devant les supporters locaux, Rafael Nadal a remporté un autre trophée aux Championnats du monde de tennis de Mubadala après une victoire palpitante contre Stefanos Tsitsipas en décembre, prenant quelques jours de congé et entamant les préparatifs pour 2020 .

À peine six semaines après les finales de la Coupe Davis, Nadal était en action lors d’un autre événement par équipe, menant l’Espagne à la première Coupe ATP et remportant des victoires sur Nikoloz Basilashvili, Pablo Cuevas et Yoshihito Nishioka pour pousser son pays dans les quarts avec Roberto Bautista Agut qui était trop fort pour les adversaires les moins bien classés.

Face au premier défi difficile, Rafa a subi une perte de 6-4, 7-6 contre David Goffin après avoir épuisé ses deux heures et 23 minutes, gaspillé ses opportunités et lutté pour égaler le rythme du rival avant de rebondir dans le choc des doubles pour garder l’Espagne en vie. la compétition.

En demi-finale, Nadal a affronté Alex de Minaur pour propulser son pays dans la finale où il n’avait aucune chance contre Novak Djokovic, perdant 6-2, 7-6 et ratant l’occasion de conquérir un autre événement par équipe lorsque la Serbie a battu l’Espagne lors de la décision. rencontre en double.

En route pour Melbourne où il a décroché le seul titre en 2009, Nadal a évincé Hugo Dellien, Federico Delbonis, Pablo Carreno Busta et Nick Kyrgios après une intense bataille pour atteindre le quart de finale, à une victoire de ne pas garder le non.

1 place devant Djokovic. Néanmoins, Dominic Thiem a stoppé Rafa en quatre sets épiques après quatre heures et dix minutes, prenant les trois bris d’égalité et permettant à Novak Djokovic de décrocher le titre et de devenir le numéro un mondial. 1 devant l’Espagnol.

Après Melbourne, Nadal a dû rester sur la route pendant une semaine, ouvrant la Rafa Nadal Academy au Koweït le 5 février et jouant contre Roger Federer au Cap deux jours plus tard devant la foule record de 52 000 personnes. De retour à Majorque, le champion de la Major à 19 reprises a frappé le terrain d’entraînement de son Académie, travaillant sur son jeu et arrivant à Acapulco jeudi, à la recherche du premier titre ATP depuis l’US Open en septembre dernier.

Nadal sera la tête de série lors de l’ATP 500 devant Alexander Zverev, Stan Wawrinka, Felix Auger-Aliassime, John Isner, Nick Kyrgios et Grigor Dimitrov. Rafa a remporté 15 des 17 matchs de ce tournoi, remportant des titres décisifs en 2005 et 2013 alors qu’il se tenait encore sur le court de terre battue et s’inclinant en finale face à Sam Querrey en 2017.

Il y a un an, Nadal a perdu des balles de match contre Nick Kyrgios, espérant rebondir et remporter le titre qui le maintiendrait en lice pour le non. 1 place, Novak Djokovic menant le tirage au sort à Dubaï et se tenant clairement comme le favori pour le titre après le retrait de Roger Federer.