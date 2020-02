Rafael Nadal arrive au Mexique en quête de suprématie, premier titre de la saison

Rafael Nadal, l’Espagnol bohème avec 19 titres majeurs scintillant à côté de son nom de longue date, serait une grande figure à surveiller lors de l’Open du Mexique 2020 qui se déroulera du 24 au 29 février. En tandem, Nadal, le 2nd Seed (ATP) majorquin, qui a dû supporter une défaite acrimonieuse contre Thiem en quart de finale de l’Open d’Australie, était arrivé sur le territoire mexicain tard le jeudi 20 février, accompagné de son entraîneur Carlos Moya. , puisque le tirage au sort des matches du premier tour avait eu lieu samedi 22 février et avait jeté l’Espagnol Pablo Andujar, 59e tête de série (WTA) devant l’intransigeant de 33 ans comme un chat sur le toit en tôle chaude.

Dans cette nouvelle version de l’Open mexicain, le franc-tireur majorquin aurait la possibilité de remporter le jackpot pour la troisième fois à Acapulco et de venger sa défaite au deuxième tour de l’an dernier contre le champion en titre, Nick Kyrgios, souvent considéré comme l’un des plus détestés. athelete.

En outre, l’année dernière à l’Open d’Acapulco, après la sortie prématurée de Nadal du tournoi après avoir été battu par Nick Kyrgios, l’Australien a fait un autre commentaire honteux contre le très aimé Espagnol en disant: «Rafa ne me connaît pas et je n’écouterai pas à ce qu’il me dit.

Il est très lent à décoller et la règle dit que vous devez vous dépêcher », après que Rafael Nadal avait critiqué l’Australien pour ne pas respecter le public, alors que dans l’open mexicain de cette année, Nadal pourrait effondrer deux zéniths sur une pierre, vengeant Kyrgios en plus de décrocher son troisième couronne dans l’Open du Mexique.