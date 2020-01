Rafael Nadal attrape Agassi, derrière seulement Roger Federer, Novak Djokovic

Reconnu comme le plus grand coureur d’argile de tous les temps, Rafael Nadal a travaillé sur des améliorations de son jeu sur terrain dur tout au long de sa carrière, devenant l’un des joueurs les plus décorés sur la surface la plus courante du calendrier.

Avec cinq titres majeurs et dix couronnes Masters 1000 à son actif, Nadal fait partie des joueurs choisis qui ont le plus réussi sur les terrains durs, en étant l’heureux propriétaire de quatre trophées de l’US Open et d’un Australian Open. Malgré de nombreux revers et blessures sur le ciment, Nadal est le joueur le plus titré de l’US Open de la décennie précédente, incapable de suivre ce rythme à Melbourne où il a décroché le titre solitaire en 2009, perdant les finales en 2012, 2013, 2017 et 2017, manquer l’occasion d’améliorer encore plus son bilan de major.

Malgré cela, l’Espagnol a remporté presque autant de matchs à Melbourne qu’à New York, réalisant le 63e triomphe jeudi soir avec une victoire de 6-3, 7-6, 6-1 sur Federico Delbonis, sa 127e aux Majors sur dur. .

Sans les joueurs du passé (l’US Open est passé sur un terrain dur en 1978, suivi de l’Open d’Australie dix ans plus tard), les principaux joueurs de cette liste jouent tous depuis le début des années 90, à l’exception d’Ivan Lendl qui avait un incroyable courir à New York dans les années 80 pour passer aussi le nombre magique de 100 victoires.

Roger Federer est à des kilomètres devant tous les autres avec près de 190, suivi de Novak Djokovic qui devrait passer la barre des 150 victoires en 2020. André Agassi a terminé troisième avec 127 et il a maintenant de la compagnie, Rafa revendiquant également 127 triomphes à partager. la troisième place avec l’Américain, espérant le passer contre Pablo Carreno Busta au tour suivant.