Rafael Nadal augmente son avance sur Roger Federer et Novak Djokovic sur un record de cohérence

Gagner dix titres ATP au cours de sa carrière en ferait un joueur remarquable pour ceux qui aiment l’histoire et les statistiques du tennis. Si nous élevons la barre et recherchons plus de cohérence, 15 concurrents ont réussi à revendiquer au moins une couronne ATP en dix saisons consécutives, faisant une liste impressionnante de noms qui exclut uniquement Mats Wilander et John McEnroe.

Rendant un record encore plus exclusif, nous pouvons retracer neuf joueurs avec au moins 12 années consécutives avec un trophée ATP, avec Andy Murray, Andy Roddick, Boris Becker, Stefan Edberg et Jimmy Connors tous gagnant leur place dessus.

Pendant plus de deux décennies, Ivan Lendl était le leader du peloton avec 14 saisons (1980-1993) avant que Roger Federer ne le dépasse en 2015, revendiquant au moins un titre depuis 2001 pendant 15 saisons consécutives avant cette blessure au genou qui a interrompu sa progression dans 2016 et a mis fin à la séquence.

Victoire de l’Open d’Australie en début de saison, Novak Djokovic a égalé Federer, le rejoignant sur 15 saisons consécutives avec un titre ATP et ayant l’air bien de passer devant le Suisse en 2021. Ce ne serait suffisant que pour la deuxième place sur la liste, cependant, Rafael Nadal comptant sa 17e année consécutive avec un titre ATP par son nom, ne manquant jamais de gagner au moins une fois depuis 2004!

À l’époque, un jeune de 18 ans a conquis Sopot pour le premier titre ATP, ajoutant 84 autres à son décompte dans les années à venir et se classant parmi les joueurs les plus accomplis de l’ère Open avec 19 majors et 35 couronnes Masters 1000.

En six ans entre 2005 et 2010, Nadal a décroché 42 trophées ATP incroyables, perdant un peu de terrain dans les six suivants (sauf 2013, bien sûr) en raison de blessures, mais ne manquant jamais de gagner au moins quelques titres ATP, même en dehors de son événements préférés comme il l’a fait en 2015.

Depuis 2017, Rafa a de nouveau été classé au sommet, remportant 16 titres jusqu’à présent au cours des quatre dernières saisons et augmentant son record avec la dernière couronne à Acapulco fin février. Nadal a dû attendre depuis septembre de l’année dernière pour soulever à nouveau le trophée, le faisant avec style au Mexique après avoir perdu seulement 25 matchs en dix sets, battant tous ses rivaux en sets consécutifs et renversant Grigor Dimitrov et Taylor Fritz en demi-finale et en finale. de se démarquer des autres et de contrôler la 17e année consécutive avec un titre ATP en main.