“Rafael Nadal aurait pu battre Dominic Thiem à l’Open d’Australie”

Rafael Nadal, numéro deux mondial, a proposé à ses fans une mise à jour de son planning, naturellement conditionné par la suspension du circuit provoquée par le Coronavirus. En ce moment, Nadal lui-même n’est toujours pas sûr de ce qu’il jouera à partir du 8 juin, jour où l’on espère que le tennis sera à nouveau joué.

L’Espagnol souligne que – pour l’instant – les tournois au Canada (cette année à Toronto) et Cincinnati ne sont pas inclus dans son calendrier. L’entraîneur de Rafael Nadal, Carlos Moya, a donné son évaluation de la saison 2020 de l’Espagnol jusqu’à présent, la saison de tennis étant actuellement en pause prolongée.

“Le début n’a pas été mauvais”, a déclaré Moya à l’ATP. “Rafa est entré dans la Coupe ATP un peu fatigué mais il était toujours en finale. Il a remarqué une certaine fatigue mentale à Melbourne à l’Open d’Australie. Il est passé de moins en plus pendant le tournoi et aurait pu battre Dominic Thiem en quart de finale, bien qu’il ait été plus réussi et inspiré et était même près de remporter le titre.

Ensuite, nous sommes allés à Acapulco et il a bien joué au tennis dans des conditions assez bonnes pour lui. J’étais prêt pour Indian Wells, mais ce n’était pas le cas. Moya a ensuite exprimé son souhait que tout redevienne normal dès que possible une fois la situation améliorée.

Je suis revenu d’Acapulco et Rafa y est resté. C’était une surprise qu’ils aient annulé Indian Wells. C’était une sorte d’avertissement de ce qui allait arriver. Du jour au lendemain, tout s’est effondré jusqu’à atteindre ce qu’il est maintenant. Je pense que c’est normal, même si peu de gens s’y attendaient.

La bonne chose se fait. Personne n’aurait pu penser à la situation actuelle en janvier. Nous avons eu des incendies en Australie et maintenant cela a tout surmonté. Je me souviens qu’au retour de Melbourne, à l’aéroport de Dubaï, tous les travailleurs portaient déjà des masques. Maintenant, la chose la plus importante est que cela soit résolu dès que possible et que tout redevienne normal. ”