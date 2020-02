Rafael Nadal bat Alexandr Dolgopolov pour conquérir le premier Rio Open

Faisant un retour au tennis un an plus tôt, Rafael Nadal était au sommet du monde du tennis en février 2014, remportant dix titres la saison précédente et paraissant fort au début du nouveau également. Nadal a remporté le titre à Doha dans la première semaine de 2014, atteignant la finale de l’Open d’Australie où Stan Wawrinka l’a renversé en quatre sets, l’Espagnol prenant un repos bien mérité avant l’inauguration de l’ATP 500 Rio Open.

Contrairement à 2013, c’était le seul tournoi sur terre battue pour Rafa lors du Golden Swing et il a tout fait pour décrocher le 62e titre ATP, battant à peine Pablo Andujar en demi-finale et renversant Alexandr Dolgopolov lors du match pour le titre le 23 février.

Dans les trois premiers tours, Nadal a battu Daniel Gimeno-Traver, Albert Montanes et Joao Sousa, perdant le service deux fois au total et espérant plus de la même chose contre Andujar dans la bataille pour la finale. Au lieu de cela, Pablo a gardé le champion de Roland Garros sur le terrain pendant deux heures et 47 minutes, prenant le premier set et gaspillant deux balles de match avant que Rafa ne l’emporte 2-6, 6-3, 7-6 pour éviter un bouleversement. et rester sur le parcours du titre après un bris d’égalité fou qu’il a remporté 12-10.

En finale, pas de monde. 54 Alexandr Dolgopolov se tenait entre Nadal et le trophée, avançant dans sa troisième finale ATP sur terre battue et espérant assommer le numéro un mondial. 1 et soulevez la troisième couronne ATP. Après une heure et 41 minutes, Nadal a marqué un triomphe 6-3, 7-6 pour devenir le champion inaugural et continuer là où il est parti à Barcelone, Madrid, Rome et Roland Garros au printemps dernier.

L’Espagnol a repoussé trois chances de pause sur quatre, gagnant deux pauses sur trois chances de pause pour l’emporter en deux sets et éviter les problèmes potentiels qu’il avait un jour plus tôt en demi-finale. Dolgopolov a eu plus de vainqueurs mais aussi plus d’erreurs non forcées et forcées, perdant du terrain dans les rallyes les plus courts et tombant en deux sets malgré le fait de rester en contact avec Nadal dans le milieu de gamme et les échanges les plus prolongés.

L’Ukrainien a pulvérisé une erreur de coup droit dans le quatrième match pour perdre le service à l’amour, Rafa confirmant la pause après qu’un vainqueur de service ait progressé de 4-1 et s’installa dans un bon rythme. Restant agressif, Alexandr a créé une chance de pause dans le septième match avec un coup droit au filet, refusé par un tir parfait et une défense de Rafa qui a fait face à une autre chance de pause grâce à un vainqueur de la volée de Dolgopolov.

Un vainqueur du service a aidé l’Espagnol à sortir de prison avant de rencontrer la troisième chance de pause, le repoussant avec une erreur forcée et clôturant le match pour passer 5-2. Au service du set dans le neuvième match, Nadal a tenu à l’amour après un as pour remporter le premier match 6-3 après 38 minutes, l’air bien de sceller l’affaire en sets consécutifs.

Dolgopolov s’est cassé dans le troisième match du deuxième set lorsque sa volée a trouvé le filet, pulvérisant une erreur de coup droit lors du match suivant pour envoyer Rafa 3-1. Un vainqueur du service a poussé Nadal 4-2 vers le haut après une attente amoureuse, créant une occasion de pause qui aurait pu lui donner une avance de 5-2.

Alexandr l’a sauvé avec un coup droit puissant pour rester dans un déficit de pause, servant à rester dans le match lorsque Nadal a tenu avec un autre service non retourné dans le huitième match. Prêt à se battre pour chaque point, Alexandr a réduit le déficit à 5-4 et a cassé en arrière pour égaliser le score et prolonger l’action, en tenant à 15 avec un coup droit pour gagner un avantage de 6-5.

N’ayant pas de place pour les erreurs, Nadal a tenu avec un tir au but dans le match 12 pour établir un tie-break où il a ouvert une avance de 4-1 lorsque Alexandr a réussi un revers facile. Rafa a remporté trois balles de match avec un vainqueur de retour coup droit à 5-3, terminant le travail avec un vainqueur de service pour un 7-3 et le 62e titre ATP dans ses mains.