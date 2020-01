Rafael Nadal bat Carreno Busta dans le set numéro deux

N ° mondial 1 Rafael Nadal est loin de réserver une place au quatrième tour de l’Open d’Australie, prenant une avance de 6-1, 6-3 contre son compatriote espagnol Pablo Carreno Busta sur la Rod Laver Arena. Jouant à nouveau dans des conditions de jour, Nadal a augmenté son niveau après une performance précaire contre Federico Delbonis au tour précédent, dominant sur le service et le retour pour un match plus proche de la ligne d’arrivée et s’assurer une place dans les 16 derniers où son principal rival Roger Federer et Novak Djokovic attendent déjà.

Rafa était encore plus impressionnant que dans le premier set, tirant 15 vainqueurs et deux erreurs directes et perdant deux points derrière le tir initial pour augmenter la pression de l’autre côté du filet. Encore une fois, il a cassé Carreno Busta à deux reprises pour contrôler le tableau de bord et faire un autre grand pas vers la place au tour suivant.

Rafa a repris là où il était parti dans le premier set, assurant une pause amoureuse lors du premier match grâce à une volée lâche de Carreno Busta, frappant quatre vainqueurs dans le deuxième match pour confirmer l’avantage et rester sur une trajectoire régulière vers la victoire.

Pablo a également livré une prise en amour avec un vainqueur de service dans le troisième match, obtenant son nom sur le scorebaord et jouant mieux dans les prochains matchs ainsi pour rester dans un déficit de pause. Rafa était toujours clinique derrière le tir initial, tirant sur un vainqueur de service dans le quatrième match pour ouvrir un avantage 3-1 avant que le jeune Espagnol ne tienne pour réduire le déficit à 3-2.

Nadal a clôturé le sixième match avec deux vainqueurs de service et a de nouveau brisé l’adversaire lors du match suivant grâce à une défense époustouflante et un coup droit au filet, servant pour le set lors du prochain match. Nadal a ouvert ce huitième match avec un as sur la ligne T, décrochant un coup droit sur le vainqueur de la ligne lors du prochain match et créant trois points de set avec un autre gagnant de service à son actif.

Il a converti le deuxième avec un succès fracassant, prenant un avantage de 6-1, 6-2 après 57 minutes et se précipitant vers la ligne d’arrivée sur Rod Laver Arena.