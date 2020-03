Rafael Nadal bat Juan Martin del Potro pour décrocher le titre

Après les victoires en demi-finale contre Tomas Berdych et Novak Djokovic, Rafael Nadal et Juan Martin del Potro ont établi le choc des titres à Indian Wells 2013, l’Espagnol poursuivant la troisième couronne dans le désert et l’Argentin son premier trophée Masters 1000 au total.

C’était leur 11e rencontre et Nadal a remporté la huitième victoire, battant del Potro 4-6, 6-3, 6-4 pour la couronne du 22e Masters 1000 et jusqu’à présent la dernière dans le désert. C’était la 17e victoire de Nadal en 18 matches en 2013, se remettant complètement d’une blessure au genou qui l’a forcé à sauter la deuxième partie de la saison précédente et à remporter le premier titre en dur depuis Tokyo 2010.

Rafa a mieux joué au deuxième service et a eu de nombreuses occasions de sceller l’affaire beaucoup plus tôt, créant 18 occasions de pause et en convertissant seulement quatre tout en subissant trois pauses du même nombre de points de rupture offerts à l’Argentin.

Nadal a eu plus de gagnants et moins d’erreurs non forcées, del Potro créant un écart dans le département des erreurs forcées pour rester en contact, se battant dur pour chaque point avant que Rafa ne trouve le moyen de ramener la victoire à la maison. L’Argentin a eu une longueur d’avance dans les échanges les plus courts tandis que l’Espagnol a dominé dans les échanges les plus étendus, forgeant son triomphe dans ce domaine et devenant le troisième joueur avec trois trophées Masters 1000 à Indian Wells après Michael Chang et Roger Federer.

Un coup droit sur la ligne gagnante a assuré une pause à l’Espagnol dans le deuxième match, ouvrant une avance de 3-0 et créant plus d’occasions au retour dans le prochain match. Juan Martin les a refusés et a décroché un vainqueur de coup droit pour obtenir son nom sur le tableau de bord, tirant la pause dans le prochain match avec un gagnant de retour pour réduire les dégâts et se tenant à 15 avec un vainqueur de service pour égaliser le score à 3-3.

Les deux joueurs ont délivré des prises confortables lors des septième et huitième matchs avant que del Potro n’attrape la deuxième pause suite à une erreur de coup droit de Nadal, se déplaçant 5-4 devant et sécurisant le premier set avec un vainqueur de la volée dans le match dix après 53 minutes.

Juan Martin a fait une pause dans le premier match du deuxième set lorsque Rafa a marqué un coup droit, tenant dans le match deux après un autre coup droit terrible de l’Espagnol pour déplacer un set et une pause. N’ayant pas de place pour les erreurs, Nadal a riposté lors du sixième match et a tenu à 15 avec un vainqueur de service pour aller 4-3, assurant une autre pause avec un vainqueur de coup droit pour forger l’avantage et clôturer le set avec trois vainqueurs à 5-3 pour forcer un décideur.

L’Argentin a survécu à ses chances de pause au début du set final avant que Rafa ne décroche un vainqueur à 1-1 à l’avance, cimentant la pause avec un vainqueur de service et faisant un pas de géant vers la ligne d’arrivée.

Les deux joueurs se sont tenus amoureux au cours des deux prochains matchs et l’Espagnol a fait de même à 4-3 pour maintenir son avance, gagnant trois balles au retour lors du prochain match. Del Potro a montré l’esprit d’un guerrier, les défendant tous et prenant cinq points d’affilée avant que Rafa ne se tienne à 15 dans le match dix pour commencer une célébration massive d’un titre important après une terrible deuxième partie de 2012.