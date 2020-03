Rafael Nadal bat Juan Monaco pour dépasser Bjorn Borg et Pete Sampras

Faire un retour incroyable en 2013 quand il a remporté dix titres ATP et est devenu le numéro un mondial. Encore une fois, Rafael Nadal est resté au sommet du jeu masculin au premier semestre 2014, conquérant quatre titres et délivrant sa 14e couronne majeure à Roland Garros.

C’était la dixième saison consécutive avec au moins un Major pour l’Espagnol, rattrapant le nombre total de Majors remportés par Pete Sampras et cherchant à réduire encore plus le déficit de Roger Federer. Au lieu de cela, l’Espagnol a subi une blessure au poignet droit qui l’a éloigné du terrain après cette défaite choquante de Wimbledon contre Nick Kyrgios, restant à l’écart jusqu’à Pékin en septembre et ne jouant pas bien lors des deux derniers tournois de la saison, sautant les Masters de Paris et les finales ATP et subissant une intervention chirurgicale le 3 novembre.

Michael Berrer a étonné Rafa au premier tour à Doha début 2015, s’inclinant en quart de finale de l’Open d’Australie face à Tomas Berdych et Fabio Fognini en demi-finale à Rio de Janeiro. Déménageant à Buenos Aires la semaine prochaine, Rafa a finalement retrouvé la forme face à quatre Argentins de rang inférieur (pas de rivaux parmi les 55 premiers) pour soulever le premier trophée ATP depuis Roland Garros en juin dernier et son 46e titre ATP sur terre battue.

N ° mondial 146 Facundo Arguello a bien joué dans le premier match avant que Nadal passe à la vitesse supérieure et décroche un triomphe 6-4, 6-0 en 65 minutes, offrant cinq pauses pour se déplacer en toute sécurité dans les quarts où il a abattu Federico Delbonis 6-1, 6 -1 en 63 minutes, ne perdant que neuf points au service et contrôlant le rythme avec cinq pauses qui le poussèrent en demi-finale.

Là, Carlos Berlocq a gardé Nadal sur le terrain pendant près de deux heures avant que l’Espagnol ne l’emporte 7-6, 6-2, rebondissant de 6-1 vers le bas dans le bris d’égalité et dominant dans le set numéro deux pour assurer la place en finale. Là, Rafa a battu son grand ami et partenaire de double Juan Monaco 6-4, 6-1 en une heure et 27 minutes, remportant le premier titre depuis juin dernier et reprenant le chemin de la victoire avant de perdre à nouveau du terrain dans les événements à venir.

Frappant moins de dix vainqueurs et près de 30 fautes directes, Monaco est resté en contact lors des neuf premiers matchs avant de perdre de la vapeur, incapable de supporter les échanges avec Nadal qui n’a jamais fait face à un point de rupture, jouant de mieux en mieux au fur et à mesure que le match progressait pour le ramener à la maison et célébrer un titre bien mérité.

Rafa avait l’avantage dans les échanges les plus courts et les plus avancés, tirant 18 vainqueurs et 15 fautes directes pour contrôler le rythme et ramener la victoire à la maison par temps de pluie. L’Argentin a sauvé une chance de pause lors du premier match et a ensuite réalisé deux superbes prises devant son grand compatriote Guillermo Vilas pour rester 3-2 devant.

Tout a changé à 3-3 lorsque Monaco a inscrit un revers, perdant le service et permettant à Nadal de fermer le premier match avec une prise à 15 à la suite d’une autre erreur de revers du joueur à domicile. Juan a joué un terrible drop drop pour perdre le service dans le premier match du deuxième set, envoyant un autre revers long pour reculer 3-0 derrière et s’éloigner davantage de la ligne d’arrivée.

Nadal a tenu à 15 ans dans le sixième match et a scellé l’affaire avec une pause à 15 minutes plus tard, obtenant au moins un titre pour la 12e saison consécutive et dépassant Pete Sampras et Bjorn Borg avec son 65e titre à l’âge de 28 ans.