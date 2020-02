Rafael Nadal bat Miomir Kecmanovic pour garder le cap du titre

N ° mondial Rafael Nadal a décroché la dixième victoire de la saison et la 17e à Acapulco en 19 matches, battant Miomir Kecmanovic 6-2, 7-5 en une heure et 35 minutes. Le double champion avait l’air bien sur le terrain, contrôlant le rythme avec des coups vifs et agressifs et produisant un tir fin pour garder le jeune derrière dans son premier affrontement sur le Tour malgré un solide effort de Miomir dans le set numéro deux.

Il a cassé Rafa deux fois sur trois occasions, mais cela n’a pas suffi à le garder en sécurité, perdant la moitié des points dans ses matchs et subissant cinq pauses des six opportunités offertes à Nadal. L’Espagnol a eu besoin de trois égalités et de sept minutes pour assurer le match d’ouverture avec un vainqueur du coup droit, trouvant le rythme au retour et cassant Miomir à 15 pour ouvrir un avantage de 2-0 lorsque le Serbe a inscrit un coup droit.

Restant agressif, Rafa a clôturé le troisième match avec un vainqueur de service et a saisi une pause amoureuse pour aller plus loin devant, survolant le terrain et délivrant l’un des tirs du tournoi avec un coup droit fanatique sur le vainqueur de la ligne.

Nadal a forcé une erreur de Kecmanovic pour prendre une avance de 5-0 après 24 minutes avant que le jeune ne tienne à 15 ans avec un vainqueur de service pour obtenir son nom sur le tableau de bord. Au service du set, Nadal s’est cassé suite à un beau coup droit sur le vainqueur de la ligne de Miomir qui prolonge le premier match pour un match de plus avant que Rafa ne le casse par amour pour prendre le premier set 6-2 en 37 minutes.

Un coup droit sur la ligne gagnante a assuré le premier match du deuxième set pour l’Espagnol et le Serbe était là pour se battre cette fois, forçant une erreur du numéro mondial. 2 dans le deuxième match pour égaliser le score à 1-1. Un vainqueur de la volée a clôturé le troisième match pour Rafa avant que Miomir ne réponde avec un revers de la ligne sur son service pour égaliser le score à 2-2 et renforcer la confiance encore plus.

Un vainqueur du service a poussé Nadal 3-2 devant, mais il n’a pas encore créé de dégâts au retour, Kecmanovic verrouillant le sixième match avec un as pour un 3-3. Le joueur le plus expérimenté a également tenu à l’amour dans le septième match pour rester devant, produisant un autre merveilleux vainqueur en coup droit lors du prochain match avant de gagner cette pause cruciale après une erreur de revers de Miomir pour se déplacer 5-3 devant.

Au service de la victoire, Rafa a soudainement été brisé à 15 grâce à un beau vainqueur de la volée de Kecmanovic qui a refusé de se rendre, tenant à l’amour dans le match dix pour verrouiller le résultat à 5-5 avec une portion puissante. A la fin de sa chute, Rafa a tenu à 15 avec un vainqueur de service pour aller 6-5 devant, forçant Kecmanovic à servir pour rester dans le match.

Tirant des erreurs des jeunes, Nadal a créé des balles de match et converti le premier pour sceller l’accord et avancer en quart de finale où il affrontera Soonwoo Kwon.