Rafael Nadal bat Soonwoo Kwon pour affronter Grigor Dimitrov

N ° mondial Rafael Nadal, 2 et double champion d’Acapulco, jouera en demi-finale contre Grigor Dimitrov après un triomphe 6-2 6-1 sur Soonwoo Kwon. Le jeune Coréen a remporté de belles victoires en février et il a également donné le meilleur de lui-même, créant huit occasions de pause mais les gaspillant tous pour propulser Rafa vers la 18e victoire en 20 matchs ici, l’Espagnol convertissant quatre chances de pause sur six. pour sceller l’affaire en une heure et 31 minutes.

Dans le set d’ouverture, Nadal a produit trois prises de commandement et a saisi deux pauses pour une avance instantanée, repoussant trois chances de pause dans le seul jeu de service lâche pour se rapprocher de la ligne d’arrivée, frappant 11 gagnants et quatre erreurs directes pour laisser Kwon derrière.

L’Espagnol s’est tenu amoureux d’un vainqueur de service dans le match d’ouverture de l’affrontement, répétant cela dans le troisième match suite à une erreur de coup droit du Coréen et gagnant la première pause de service avec un vainqueur de coup droit dans le quatrième match pour forger un 3-1 avantage.

Dominant avec le tir initial, Rafa a délivré une autre prise à 15 après un as pour confirmer l’avance avant de faire face à trois chances de pause à 4-2, à peu près de nulle part. Il a sauvé le premier avec un coup droit sur le vainqueur de la ligne, le second après avoir forcé une erreur de Soonwoo et le dernier avec une autre attaque bien construite avant de ramener le match à la maison avec un gagnant de service pour un 5-2.

De retour dans le huitième match, Nadal a pris une pause à 15 après une erreur de revers de Kwon, concluant le premier match en 36 minutes et espérant plus de la même chose dans le deuxième set. Servant au début du deuxième set, Rafa a repoussé deux occasions de pause avec les gagnants, peignant un autre coup droit en bas de la ligne pour sceller le jeu et éviter un revers précoce.

Le premier match a rapporté trois points et le second a été encore plus long, avec trois points de rupture à gagner pour l’Espagnol. Il a converti le dernier grâce à une double faute du jeune, avec un autre jeu prolongé à venir sur son service.

Malgré une avance de 40-14, Rafa a dû jouer contre trois occasions de pause, les éliminant avec trois puissants gagnants et sécurisant le match lorsque Kwon a envoyé un coup droit large pour confirmer la pause et se déplacer 3-0. Le Coréen a tenu à 15 lors du quatrième match pour réduire le déficit et Nadal a répondu avec une prise en amour après un as pour rester 4-1 devant.

L’Espagnol a récolté quatre points consécutifs au retour dans le sixième match pour créer une chance de rupture, le saisissant à la suite d’une erreur de coup droit de Soonwoo et se déplaçant au-dessus avec un vainqueur de service dans le prochain match pour atteindre les quatre derniers.