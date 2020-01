Rafael Nadal blâme les organisateurs alors qu’il atteint la demi-finale de la Coupe ATP

Arrivant tard à Sydney, l’équipe espagnole a dû faire des ajustements rapides de l’humidité et du terrain différents de celui qu’elle a dominé à Perth, face à la Belgique en quart de finale de l’ATP Cup. Les Belges ont également disputé leurs trois matches de phase de groupes à Sydney et ils étaient prêts à défier les champions de la finale de la Coupe Davis du début à la fin, s’inclinant 2-1 malgré un effort héroïque lors des trois rencontres.

Ainsi, l’Espagne rejoint la Russie, l’Australie et la Serbie en demi-finale, face à la nation natale samedi et espérant atteindre les finales consécutives des principales compétitions par équipes. Lors du premier affrontement, Roberto Bautista Agut est resté parfait face à ses rivaux de rang inférieur, battant Kimmer Coppejans 6-1, 6-4 en une heure et 30 minutes pour envoyer l’Espagne devant.

Roberto a perdu le service une fois dans le deuxième set, surmontant un déficit de 3-0 dans le deuxième set et repoussant les chances de pause au huitième match pour sceller l’accord en deux sets. L’Espagnol a remporté les cinq derniers matchs du premier set pour un départ en flèche, perdant des occasions de pause au début du deuxième set et subissant une pause dans le deuxième match pour se retrouver 3-0 à terre.

Roberto a retiré la pause dans le cinquième match, survivant à ce huitième test et offrant une autre pause pour remonter de 5-4. Servir pour le match, pas de monde. 10 tenues à 30 pour sceller l’accord et rapprocher l’Espagne de la place dans les quatre derniers.

Dans le deuxième match en simple, David Goffin a battu Rafael Nadal pour la deuxième fois de sa carrière, offrant un niveau de tennis incroyable pour célébrer 6-4, 7-6 et maintenir la Belgique en lice. Tout se résumait à la rencontre en double où Rafael Nadal et Pablo Carreno Busta ont évincé Sander Gille et Joran Vliegen 6-7, 7-5, 10-7 pour l’emporter et propulser l’Espagne en demi-finale.

Ce fut une bataille serrée puissante du début à la fin, avec une interruption de service dans tout l’affrontement et la pression qui allait constamment d’un côté à l’autre. Les retourneurs n’ont pas réussi à atteindre l’égalité dans le premier set, avec Gille et Vliegen qui ont repoussé un point de set dans le tie-break pour l’emporter 9-7.

Poussant encore plus fort, ils ont eu deux chances de pause sur le service de Nadal dans le huitième match du deuxième set, échouant à convertir l’un de ceux-ci et tombant 6-5 lorsque les Espagnols les ont brisés par amour lors du 11e match. Au service de l’ensemble, Nadal a repoussé une autre chance de pause pour établir le bris d’égalité décisif du match où il n’y avait pas de mini-pauses dans les huit premiers points.

Rafa et Pablo en ont délivré un à 4-4 pour ouvrir une avance de 7-4, convertissant le troisième point de match à 9-7 suite à une double faute de Belges malchanceux pour l’emporter et rester sur la course au titre. “David a joué un grand match, bien meilleur que moi.

Je souffrais beaucoup physiquement car l’humidité était très élevée “, a déclaré Nadal.” En même temps, il est juste de dire que nous sommes dans la pire position pour disputer les huit derniers parce que nous devions venir de Perth. Il y a trois heures de changement de temps, des conditions météorologiques différentes, en jouant contre une équipe qui est ici depuis les dix derniers jours, et nous sommes la seule équipe venant de Perth et jouant jusqu’au dernier jour avant d’arriver ici le soir avec le décalage horaire et tout. Nous avions des conditions très difficiles aujourd’hui; c’était probablement la pire situation possible pour jouer ce match nul. ”