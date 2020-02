Rafael Nadal: “C’était un match plus régulier”

Le joueur de tennis espagnol Raphael Nadal a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser la victoire remportée aujourd’hui contre le Bulgare Grigor Dimitrov, dans le match correspondant aux demi-finales de l’ATP 500 d’Acapulco 2020, où l’actuel numéro deux mondial tentera pour tout le monde les moyens possibles pour obtenir votre premier titre de la saison

Difficulté du match contre Grigor Dimitrov: «Ce fut un match beaucoup plus difficile que le score ne le dit. Il a connu une pause dans le premier et le deuxième set. Ce sont des matchs dans lesquels les petits détails changent tout et ces petits détails sont tombés de mon côté, et c’est pourquoi le résultat est plus volumineux que la normale. Ce fut un bon match pour moi, je suis passé de moins en plus, et je dois encore améliorer certaines choses si je veux montrer mon meilleur niveau. Malgré tout cela, je suis heureux, car j’ai gagné un grand ami et en même temps l’un des meilleurs joueurs du monde », a déclaré les Baléares.

La passion pour le tennis continue malgré son âge: «Je continue avec le même enthousiasme et la même passion que mes débuts en tant que joueur de tennis. L’essentiel est de valoriser toutes les bonnes choses que ce sport m’a apportées et m’apporte et qui continuent de m’exciter au quotidien. Pouvoir sortir sur une piste comme aujourd’hui, pleine et avec un public qui vous soutient inconditionnellement, est une autre raison pour laquelle je continue de faire de mon mieux. Il s’agit d’une très grande injection d’énergie. Je suis conscient que ce n’est pas pour toujours, que le moment de ne pas vivre plus logiquement se rapproche. C’est 33 ans et une très longue carrière. Tant que mon physique et ma tête le permettront, je continuerai de me battre chaque semaine pour jouer à mon meilleur niveau et conquérir le maximum de titres possible. “

Nouvelle finale à Acapulco: «Pour moi, être capable de participer à la finale d’Acapulco est très important après être venu d’un temps sans compétition. Dans les prochaines semaines, les 1000 premiers Masters de la saison arrivent et je devais prendre un rythme compétitif. Revenir à une finale après avoir perdu en quarts de finale à l’Open d’Australie est également une injection de moral, non seulement pour la réunion de demain, mais pour les semaines suivantes. “

Taylor Fritz sera son rival lors de la grande finale: “Quand j’étais jeune, j’étais aussi excité de faire face à André Agassi ou Roger Federer. Après 16 ans, je me souviens encore de la première fois où j’ai affronté Roger. C’était à Miami 2004 et Il était numéro un et pour moi c’était une grande illusion. Maintenant, la situation est différente, car je suis le joueur de tennis à battre pour les jeunes joueurs. Malgré cela, Fritz est déjà un acteur consolidé, avec un classement avancé et une belle projection. J’étais beaucoup plus jeune, j’avais 17 ans, une situation différente. Ce sera un match très disputé et j’attends un match de difficulté maximale car c’est un joueur qui frappe très fort le ballon, je dois être prêt à le faire frapper de situations délicates », a conclu le joueur espagnol qui espère ajouter un nouveau titre dans ses vitrines.

