Rafael Nadal cherche un deuxième prix Laureus contre Hamilton, Messi et Marquez

Créé en 2000, le Laureus World Sports Award a honoré les athlètes les plus éminents dans différentes catégories, certains des noms les plus connus du monde du sport ayant inscrit leur nom sur la liste. Le Laureus World Sports Award du sportif de l’année a été décerné à Tiger Woods lors des deux premières éditions, suivi de Michael Schumacher et Lance Armstrong avant que Roger Federer ne prenne les commandes en 2005, décernant quatre prix consécutifs pour écrire l’histoire.

Usain Bolt a également remporté quatre prix, ainsi que Novak Djokovic, qui a été le vainqueur en 2019 après une saison 2018 exceptionnelle qui a vu son retour sur le trône de l’ATP. Rafael Nadal a remporté le Laureus en 2011 après avoir remporté trois couronnes majeures en 2010, avec une autre chance de remporter l’honneur en février, car il figure sur la liste des nominés avec Lewis Hamilton, Eliud Kipchoge, Marc Marquez, Lionel Messi et Tiger Woods.

Mis à l’écart du terrain depuis l’US Open 2018, Rafa a dû retarder un peu le début de la saison précédente, se retirant de Brisbane et effectuant un retour à l’Open d’Australie où il a atteint la finale sans perdre un set, s’inclinant face à Novak Djokovic pour prendre le deuxième prix.

Nadal a dû faire face à des blessures à Acapulco (balles perdues contre Nick Kyrgios) et à Indian Wells où il a donné un retrait à Roger Federer avec des problèmes de genou, se dirigeant vers sa surface d’argile préférée sans forme ni élan après avoir quitté Miami.

Fabio Fognini, Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas ont battu Rafa en demi-finale à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, forçant le roi du court d’argile à trouver son meilleur tennis dans les deux autres épreuves sur la surface préférée.

Sans erreur, l’Espagnol a décroché des titres à Rome et à Roland Garros, gagnant 3000 points et étalant son règne à Paris sur 12 ans sans égal, gardant ce niveau jusqu’à la fin de la saison et entamant la bataille avec Novak Djokovic pour le meilleur joueur de la saison.

Roger Federer a renversé Rafa en quatre sets en demi-finale à Wimbledon et Nadal était de retour à son meilleur à Montréal et à l’US Open, ajoutant 3000 points à son nom et deux titres importants à son décompte déjà impressionnant, devenant le favori de l’année -fin non.

1 position devant le Serbe. Nadal a dû sauter Shanghai Masters, faisant un retour à Paris où il avait besoin d’une bonne course pour rester devant Novak. Une blessure a contraint l’Espagnol à se retirer avant la confrontation en demi-finale avec Denis Shapovalov, manquant une autre chance de gagner le Masters de Paris et de se rendre à la finale de l’ATP avec 640 points d’avance sur le Serbe qui a conquis la couronne en France et 1000 points.

À Londres, Rafa a joué l’un des pires matchs de la saison contre Alexander Zverev, semblant vulnérable sur le terrain avant de rebondir contre Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas pour gagner 400 points et rester en tête de Novak qui n’a pas non plus réussi à passer le tournoi à la ronde. , permettant à Rafa de terminer comme no.

1 pour la cinquième fois. À Madrid, Nadal était le leader du peloton lors de la finale de la Coupe Davis, marquant huit victoires pour mener l’Espagne vers le titre devant le public, ne perdant que deux matches après le Masters de Madrid en mai pour conquérir le trône de l’ATP.

Le champion de 19 fois majeur a terminé l’année sur une bonne note, battant Stefanos Tsitsipas dans une finale épique pour décrocher le cinquième titre record du Championnat du monde de tennis de Mubadala avant de procéder aux préparatifs pour 2020.