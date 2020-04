Rafael Nadal, Coco Gauff, Donna Vekic, plus

Lorsque vous êtes coincé à la maison, il n’y a pas grand-chose à faire. Pour certains, c’est le moment idéal pour rattraper son retard sur les séries et les films ou pour concevoir leurs exercices d’entraînement DIY. Pour d’autres, c’est l’occasion idéale de profiter de leur passe-temps caché: la cuisine!

Voyons à quoi ressemble le menu de ces joueurs de tennis-slash-chefs. Rafael Nadal a déclaré qu’il serait plus facile de s’entraîner pendant des heures plutôt que de cuire ce gâteau:

Estoy desbordado con el trabajo en casa … 😩

Más fácil sería estar en el torneo de Monte Carlo (que tocaba esta semana) entrenando 3 horas de tenis 🎾 😂😂😂 Pero por ahora es lo que toca y con buena cara!

😀

Después pongo una foto del resultado … ¡¡Y lo dicho, un animarse !! pic.twitter.com/mj7xBD70TZ – Rafa Nadal (@RafaelNadal) 13 avril 2020

Traduction: “Je suis submergé de travail à la maison …

Il serait plus facile d’être au tournoi de Monte-Carlo (qui devait avoir lieu cette semaine) s’entraîner pendant trois heures. Mais pour l’instant, nous faisons ce que nous avons à faire et de bonne grâce! Je posterai une photo du résultat … Et ce que j’ai dit: remontez le moral !! “

Donna Vekic a une dent sucrée:

Mmmmm ….

pain aux bananes brownie. 😋 @ DonnaVekic partage sa recette préférée. pic.twitter.com/TGvuqzPFOo – wta (@WTA) 6 avril 2020

Cori Gauff aime à la fois la douceur et les calories:

J’espère que vous apprécierez ce petit tutoriel. #friedoreos pic.twitter.com/W4SbgHK50o – Coco Gauff (@CocoGauff) 11 avril 2020

Comme Coco, Sharon Fichman est également sur TikTok pour partager des recettes:

Got Tik Tok: @ shazzy90

Je vais probablement l’utiliser pour la cuisine et les recettes TBH 😋👩🏻‍🍳 pic.twitter.com/DGpS3OYgwZ— Sharon Fichman (@sharon_fichman) 14 avril 2020

Stefanos Tsitsipas est un maître des pâtes:

Master Stef 🧑🏼‍🍳 pic.twitter.com/h3BQlIOvw3 – Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 2 avril 2020

Sofia Kenin a un don pour la viande de barbecue:

Wow, je peux cuisiner haha ​​🤭 pic.twitter.com/fRoitMf6q6 – Sofia Kenin (@SofiaKenin) 30 mars 2020

Jannik Sinner a lancé un défi de pizza pour collecter des fonds pour lutter contre la pandémie de coronavirus, puis s’est mis à préparer des hamburgers: qui veut des œufs?

Quand tu fais le petit déjeuner mais le tennis c’est la vie 🥚

🎥: @bensimshot # tennisathomepic.twitter.com / A1j6lvgrYi – ATP Tour (@atptour) 12 avril 2020

Plus d’oeufs, de Daria Gavrilova:

Cuisine coordonnée …

beau travail @Daria_gav 👏👏 https://t.co/cFBGxzS7Nx – TennisAustralia (@TennisAustralia) 10 avril 2020

Et, euh- Plus de balles de tennis dans une casserole, de Daria Kasatkina: Ah, c’est une vieille, mais ce qu’Ana Ivanovic et Bastian Schweinsteiger ont cuisiné semble toujours… euh- délicieux:

L’un des avantages de rester à la maison est de cuisiner avec @anaivanovic.

Devinez qui est meilleur en cuisine! 😉 #stayathome

Kochen mit @anaivanovic ist einer der schönen Nebeneffekte vom Zuhause bleiben. Ratet mal wer von uns beiden der bessere Koch ist! 😉 #wirbleibenzuhause pic.twitter.com/v78H0JlTiR – Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 29 mars 2020

Pas une recette, mais voici Timea Babos qui nous fait visiter sa cuisine:

📺 Bienvenue sur WTA Fridge!

@TimeaBabos vous invite dans sa cuisine 👩‍🍳🍽 # Homecourt pic.twitter.com/jBMtUmGJWw – wta (@WTA) 25 mars 2020

Et enfin… Daria Gavrilova n’utilise pas seulement sa cuisine pour cuisiner:

Entraînement de quarantaine de Pamela Pupkin!

pic.twitter.com/nhlmxIsdDu – Daria Gavrilova (@Daria_gav) 2 avril 2020