Rafael Nadal continue de me surprendre

Raul Zurutuza, le directeur du Telcel Mexican Open présenté par HSBC, dit que l’Espagnol Rafael Nadal continue de le surprendre et pense que le numéro 2 mondial finira par dépasser Roger Federer dans le décompte pour la plupart des titres du Grand Chelem.

S’exprimant sur le site Web du tournoi, Zurutuza commente: “Le gars ne cesse de me surprendre. Beaucoup pensaient que la façon dont il jouer mettrait bientôt fin à sa carrière, mais son dévouement à chaque match, l’amour du tennis et le respect du sport lui-même, ont l’a aidé.

Même les blessures n’ont pas pu le renverser. Et autant qu’il aime la compétition, la simplicité d’accepter ce qu’il ne peut pas contrôler l’a vraiment aidé à continuer de jouer. “Nadal, qui est la tête de série du tournoi, a actuellement 19 tournois du Grand Chelem tandis que Federer en a 20.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que Federer avait subi une opération au genou et allait manquer la saison sur terre battue et ne serait de retour que pour la saison sur gazon. «Je ne vois pas comment il ne peut pas atteindre 20 ou même 21 ou 22 ans.

Je pense que Rafa est toujours le favori des Français jusqu’à sa retraite ou jusqu’à ce qu’il ne puisse pas marcher Il y a beaucoup de joueurs qui piétinent et menacent la domination de Rafa dans la terre battue, comme Dominic Thiem, mais seul Nadal décidera quand il laissera quelqu’un d’autre gagner dans son territoire.”

Nadal a été battu en huitièmes de finale lors du tournoi l’an dernier par l’Australien Nick Kyrgios, qui est également de retour pour le tournoi de son année.