Rafael Nadal contre Nick Kyrgios

Dans le choc le plus attendu de l’Open d’Australie jusqu’à présent, Rafael Nadal affrontera Nick Kyrgios au quatrième tour lundi dans ce qui devrait être un vrai cracker. Ces deux-là ont joué sept fois dans le passé et Nadal a un léger avantage (4-3), luttant contre l’Australien qui l’a assommé à Wimbledon il y a six ans à l’âge de 19 ans.

Leur dernière rencontre jusqu’à présent a également eu lieu à Wimbledon en juillet dernier, Nadal remportant celui-ci 6-3, 3-6, 7-6, 7-6, restant concentré du début à la fin et gardant l’attention sur le tennis lui-même au lieu de ce que le rival fait de l’autre côté du terrain.

Il y avait du mauvais sang entre eux dans le passé et ici à Melbourne également, préparant le terrain pour un autre concours passionnant dans la bataille pour le quart de finale. Au troisième tour, Nadal n’a passé qu’une heure et 38 minutes sur le terrain tandis que Kyrgios a dû lutter contre Karen Khachanov pendant près de quatre heures et demie, aux prises avec une blessure à la jambe et perdant beaucoup d’énergie avant une rencontre encore plus exigeante avec pas de monde.

1. Todd Woodbridge pense que Nick aurait eu une chance si c’était le match des trois meilleurs, mais pas tant que ça dans la rencontre des cinq meilleurs, donnant l’avantage à Rafa en raison de sa supériorité physique et du fait qu’il le saurait comment tirer le meilleur parti de la situation actuelle et attirer Nick dans les rallyes de base où il devrait avoir l’avantage.

“Ces deux-là ont assez d’histoire et c’est ok pour Rafa de sortir et de dire ce qu’il pense de Nick lors de la conférence de presse. Il n’était pas arrogant à ce sujet, disant simplement qu’il ne l’aime pas. Quand ils ont joué à Wimbledon l’année dernière, Rafa était tellement concentré et déterminé à battre Nick ce jour-là.

À certains égards, qui jouent contre Nick en ce moment, ses adversaires savent à quoi s’attendre et ils ne seront pas distraits. Physiquement, il sera difficile pour Nick de répéter et de supporter ce qu’il a vécu samedi soir; Rafa est habitué à ces rebonds et Nick ne l’est pas.

Nadal fera de son mieux pour renverser Kyrgios de la ligne de base, conscient de la condition de Nick et de ce marathon qu’il a joué contre Khachanov. Je donnerais une chance à Nick si c’était le meilleur match de trois, mais ça va être très difficile pour lui de gagner trois sets contre Rafa. ”