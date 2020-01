Rafael Nadal copie le hack secret de Federer 2018 pour remporter l’Open d’Australie

La légende espagnole Rafael Nadal utilise toutes les armes qu’il peut dans sa chasse pour le deuxième Open d’Australie de sa carrière, même si cela implique un peu d’inspiration d’anciens champions comme Roger Federer. Le Suisse de 38 ans a remporté l’édition 2018 à Melbourne Park, mais il a fait quelque chose de spécial avant le début de l’été australien.

Federer a pris un selfie avec un quokka sur Rottnest Island, Australie occidentale, et l’a publié sur son compte Instagram à ce moment-là. Il a obtenu plus de 540 000 likes de ses 7 millions de followers Insta. Ce n’est peut-être qu’une coïncidence, mais Rafael Nadal a suivi l’exemple de Federer et a pris le même selfie – ok, peut-être avec un quokka différent – dès le premier jour de 2020.

Il reste à voir si la magie quokka est vraiment vraie, ou si c’est juste, comme nous l’avons dit précédemment, une coïncidence. En route vers le titre de l’Open d’Australie 2018, Federer a dû vaincre Thomas Berdych, Hyeon Chung et, enfin, Marin Cilic.

Ce fut un tirage assez facile pour Roger, qui a également profité du fait que Chung s’est retiré en demi-finale en raison de cloques au pied alors qu’il était presque à deux sets. Federer a évité Rafael Nadal et Novak Djokovic, ses principaux rivaux, l’Espagnol ayant été éliminé par Cilic en quart de finale après avoir été contraint à l’abandon tandis que Nole – à la suite d’une blessure – a été battu en trois sets par Hyeon Chung au 4ème tour. .

