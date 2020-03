Rafael Nadal coule Roger Federer dans son tout premier ..

Rafael Nadal a dû sauter la deuxième partie de 2012 en raison d’une blessure au genou, revenant en février 2013 et remportant des titres à Sao Paulo et à Acapulco sur terre battue bien-aimée pour gagner du terrain avant le premier événement Masters 1000 de la saison.

Un ancien champion d’Indian Wells a pris un bon départ dans le désert, battant Ernests Gulbis dans un quatrième tour difficile pour affronter Roger Federer en quart de finale, leur 29e sur le Tour et le premier de cette étape!

L’Espagnol s’est avéré être le joueur à battre à Indian Wells cette année-là, évinçant Roger 6-4, 6-2 en une heure et 25 minutes, avançant dans la huitième demi-finale consécutive dans le désert et faisant un grand pas sur le retour. Piste.

Nadal a remporté la 19e victoire sur Federer après avoir obtenu de meilleurs chiffres au premier et au deuxième service, perdant 16 points en neuf matchs avec service et subissant une pause sur deux occasions offertes aux Suisses. D’autre part, Roger était bien en dessous de son niveau habituel, pulvérisant 30 erreurs directes et perdant la moitié des points dans ses matchs pour offrir 11 opportunités de pause à Rafa, se cassant quatre fois pour mettre fin à sa course en quart de finale et propulser le grand rival dans les huit derniers.

Ils sont restés au coude à coude dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups et c’est Nadal qui a régné sur les plus étendus, laissant Federer loin derrière dans les échanges de milieu de gamme pour forger la victoire et rester sur la course au titre.

Roger a forcé une erreur de Rafa à tenir après deux points dans le premier match avant que Nadal égalise le score à 1-1 avec un as dans le deuxième match pour obtenir son nom sur le tableau de bord. Un vainqueur de service a envoyé le Suisse 2-1, l’Espagnol répétant cela dans le prochain match pour rester du côté positif du tableau de bord et créer une chance de pause quelques minutes plus tard, démenti par un as de Federer qui a apporté le match. maison pour se déplacer 3-2 devant.

Laissant cette opportunité derrière lui, Rafa a tenu bon lors du sixième match et a obtenu le premier sang avec un vainqueur en crosscourt au revers qui l’a propulsé 4-3. Un autre vainqueur du revers a cimenté la pause de l’Espagnol dans le huitième match, perdant deux points de set sur le retour dans le prochain match avant de sceller l’ouvreur avec un vainqueur du service dans le dixième match pour un 6-4 après 46 minutes.

Porté par cet élan, Nadal a brisé Federer à l’amour dans le premier match du deuxième set, tenant à l’amour avec un service non retourné dans le deuxième match pour établir un set et une pause. Un coup droit sur la ligne gagnante a assuré une autre pause à Rafa dans le troisième match, gouvernant le terrain à ces moments-là et faisant des pas importants vers la ligne d’arrivée.

Federer a retiré une pause dans le quatrième match, Nadal prolongeant l’écart à 4-2 grâce à un vainqueur de service dans le sixième match, désireux de défendre cette pause restante. Mais ce n’était pas nécessaire, car il a de nouveau cassé le service de Roger lors du septième match, scellant l’accord avec trois vainqueurs à 5-2 pour réserver la place en demi-finale et remporter une victoire bien méritée après une si longue pause.