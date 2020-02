Rafael Nadal crée un joueur parfait, dont Roger Federer et Novak Djokovic

N ° mondial Rafael Nadal a lancé il y a 15 jours son Académie Rafa Nadal au Koweït, ouvrant une fantastique installation qui améliorera le niveau de tennis dans la région et créera de futurs champions. Outre le choc de l’exposition avec David Ferrer, Rafa a parlé d’un joueur de tennis parfait, tirant les meilleurs coups de ses principaux rivaux Roger Federer et Novak Djokovic tout en mentionnant également Dominic Thiem, Andy Murray, David Ferrer, Ivo Karlovic et Gael Monfils.

“Pour le revers, je dois aller avec Novak Djokovic. Il est capable de très bien défendre à partir de cette aile et d’attaquer à la fois sur la ligne et en crosscourt, beaucoup d’options pendant les rallyes. Je dois choisir le coup droit de Roger Federer, car il prend la balle très tôt et crée des gagnants de toutes les parties du terrain.

Roger peut frapper son coup droit ou ajouter de la rotation; c’est une arme puissante. Le service d’Ivo Karlovic est le coup le plus fort du jeu, je crois. Quand Ivo sert bien, ce qui est le cas dans presque tous les matchs, le retourneur ne peut créer aucune chance.

Il est très grand, avec une technique de service appropriée qui envoie le ballon loin de votre raquette. C’est comme une pénalité dans le football, encore plus difficile. Je me choisirais dans le segment de la détermination. J’ai eu la bonne résolution tout au long de ma carrière après toutes ces blessures que j’ai dû endurer.

J’ai pu continuer et pratiquer avec passion pour atteindre mes objectifs et continuer à me battre dans chaque match. En termes de fitness, j’irais avec Dominic Thiem. Gael Monfils doit être le joueur le plus rapide et je pense qu’Andy Murray a la meilleure sélection de coups.

Le talent est essentiel dans ce domaine et lorsque vous avez une bonne technique et des options pour jouer au tennis défensif ou attaquer, également une tranche solide et un retour, cela facilite la prise de bonnes décisions pendant le point.

L’attitude de David Ferrer était juste au sommet. Il s’améliorait toujours, tant son point de vue sur le terrain que son jeu dans son ensemble. David a pu très bien faire beaucoup de choses. Roger Federer a une vision impressionnante. L’inspiration le pousse sur le terrain et il est également rapide à prendre les bonnes décisions aux bons moments. ”