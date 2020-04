Rafael Nadal critique le gouvernement, demande à s’entraîner et au pessimisme au tennis

Cela peut être dit plus fort mais pas plus clairement. Quand Raphael Nadal Il s’exprime, le crédit que ses paroles lui confèrent est énorme et son influence au niveau des médias en Espagne est proche du mysticisme. Idole de masse et référence à la fois sur et hors piste, le numéro 2 mondial actuel est apparu dans un conférence organisée par la Fédération royale espagnole de tennis où il a analysé les questions d’actualité, laissant des déclarations qui susciteront de nombreuses réactions de la part de nombreuses personnes et soulignant l’engagement de Nadal envers le tennis et la société. Le coronavirus Il a tout changé et de fortes émotions approchent dans la désescalade tant attendue.

-Équilibre de la tragédie et critique des institutions. “Nous avons eu un mois et demi très difficile, avec des nouvelles très désagréables et voyant beaucoup de gens mourir. Maintenant, il va y avoir de graves problèmes économiques, avec des personnes qui vont perdre leur emploi. La priorité continue d’être de sauver des vies. Des mesures très importantes ont dû être prises. drastique car, malheureusement, aucune mesure préventive n’a été mise en place. C’est dommage que le matériel adéquat n’ait pas été disponible pour les toilettes, dont l’attitude et le sacrifice ont été mémorables “, a expliqué le joueur espagnol. “Toute cette situation entraînera de grandes souffrances pour la société.

-Retour à la formation. “Il sera difficile de retrouver la forme physique après tant de temps complètement arrêté. Tous les joueurs vont avoir beaucoup de discipline et de sacrifices. Bien que maintenant, l’important soit toujours la santé et il y a des choses bien plus pertinentes que le tennis, je considère que si vous êtes laissant déjà certaines personnes aller travailler, elles devraient permettre aux joueurs de tennis de s’entraîner en respectant les mesures de sécurité sanitaire établies par le ministère “, a déclaré Nadal, qui a toujours été caractérisé par une personne prudente et compréhensive, et qui a reçu ces mots. le soutien de ses collègues présents à la conférence.

-Possibilité que le circuit ATP revienne normalement en 2020. “Je suis très pessimiste à cet égard. Je ne pense pas que vous puissiez revenir avec un rythme d’activité normal car cela demande beaucoup de déplacements et au tennis il y a beaucoup de monde. Bien que cela se joue à huis clos, il faut beaucoup de gens de différents des endroits pour organiser un événement comme un tournoi de tennis et ce problème est international, donc ce sera compliqué “, a Raphael Nadal dont les réflexions doivent être prises en compte. Ses paroles peuvent pénétrer profondément au niveau institutionnel et sportif, et il n’est pas exclu qu’elles aient des conséquences à court terme.

.