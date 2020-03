Rafael Nadal dans le top 10 des joueurs avec plus de 100 titres au total

Rafael Nadal a rejoint Roger Federer, John McEnroe et bien d’autres dans le top 10 des joueurs avec plus de 100 titres au total. L’Espagnol, après avoir remporté l’Open de Mexique contre Taylor Fritz, a décroché son 101e titre en carrière, en tenant compte du simple masculin, du double masculin, du double mexique et de la Coupe Davis.

Sur ces 101 titres, Rafa en a remporté 85 en simple masculin. John McEnroe mène le top 10 avec 160 titres au total, suivi de Mike Bryan avec 128 et Jimmy Connors avec 126. Roger Federer est à la cinquième place.

📊 Tenistas con más de 100🏆 en su palmarés profesional (1968-2020):

160 🇺🇸 John McEnroe

128 🇺🇸 Mike Bryan

126 🇺🇸 Jimmy Connors

126 🇺🇸 Bob Bryan

112 🇨🇭 Roger Federer

107 🇷🇴 Ilie Nastase

102 🇺🇸 Stan Smith

101 🇺🇸🇨🇿 Ivan Lendl

101 🇪🇸 RAFA NADAL

(Simple + Double + Mixte + Davis) – MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) 1 mars 2020