Rafael Nadal, de Roger Federer et Djokovic à …

Rafael Nadal du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière de l’Espagnol, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. Après une grande année 2010, l’année où Nadal est également apparu dans la vidéo de Shakira’s Gypsy, 2011 et 2012 ont été deux ans au cours desquels Rafa a été affecté par des blessures qui ont partiellement conditionné ces deux saisons.

Deux ans, cependant, au cours desquels il a toujours pu concourir au plus haut niveau lors de sa saison d’argile bien-aimée. En 2011, il a remporté le Monte Carlo Rolex Masters, Barcelone et Roland Garros en finale contre Roger Federer. Mais cette saison marque le début d’une nouvelle grande rivalité: celle entre Nadal et Novak Djokovic.

Jusqu’en 2010, Djokovic a remporté sept matches sur 23 contre l’Espagnol. En 2011, il a battu Rafa en finale d’Indian Wells, de Miami, de Madrid, de Rome, de Wimbledon et de l’US Open. Domination totale. Domaine confirmé également en finale de l’Open d’Australie 2012.

“A Indian Wells, j’ai commencé trop mal et j’ai commencé à être incertain dans les échanges de base, alors qu’à Miami, j’avais repris confiance principalement parce que je me suis battu jusqu’au bout. A New York, je pense que j’ai souffert de problèmes de crampes.

J’ai eu depuis le match avec Nalbandian, et cela m’a rendu très discontinu, surtout en finale. Je dois recommencer à jouer de manière agressive et dans de nombreux matchs, sans l’anxiété des blessures ou des risques: de cette façon, je pense que je peux aller au fond partout “, a déclaré Nadal dans une interview de fin d’année 2011.

Nadal a inversé la tendance en battant son rival à Monte-Carlo, Rome et en finale de Roland Garros. Au milieu, il a également remporté Barcelone. Après un Wimbledon décevant (Federer a remporté cette édition), Rafael a mis fin à sa saison en raison d’une blessure au genou.

2013 a été l’année des records. Un domaine quasi incontesté: Nadal a remporté 10 titres, dont Indian Wells, Madrid, Rome, le huitième Open de France (battant Djokovic en demi-finale épique), la Coupe Rogers, Cincinnati et l’US Open (toujours contre Djokovic).

«2013 a été très excitant pour moi. Je venais d’une longue blessure, par exemple, je n’étais pas sûr de participer à Indian Wells en raison de l’état de mon genou, mais j’ai fait le bon choix au dernier moment! “Et ce n’était pas encore fini.