Rafael Nadal de sauter l’US Open et de jouer l’Open de France et Roger Federer de faire l’inverse?

Le reste de la saison 2020 suscitera certainement des connotations plus intéressantes et l’ATP double le grand Todd Woodbridge pense qu’il est peu probable que nous voyions Rafael Nadal et Roger Federer participer aux trois derniers tournois du Grand Chelem.

Avec la pandémie de coronavirus forçant les officiels de l’ATP et du WTA Tour à suspendre tous les tournois de tennis jusqu’au 7 juin, il y a de gros points d’interrogation pour le reste du calendrier.

Ajoutez au fait que les organisateurs de Roland Garros ont décidé de déplacer l’Open de France au 21 septembre, cela signifie qu’il n’aura lieu que deux semaines après la conclusion de l’US Open.

Commentaire: Un plan en quatre points qui pourrait permettre de jouer les événements du Grand Chelem de cette saison

Cela pourrait mettre beaucoup de meilleurs joueurs dans une situation difficile, en particulier ceux qui ont des calendriers réduits pour prolonger leur carrière.

L’ancien joueur de l’ATP Woodbridge pense que Nadal et Federer ne joueront probablement que l’Open de France ou l’US Open.

«Que fait Rafael Nadal? Joue-t-il à l’US Open ou se réserve-t-il pour les Français? Parce que la probabilité est que vous ne pouvez pas gagner ces deux matchs de suite », a-t-il déclaré à Nine’s Wide World of Sports.

«L’US Open est brutal en termes de chaleur et de récupération, et les Français sont brutaux en raison de la physicalité qui est requise pour jouer sur terre battue.

«Cela ouvre vraiment la possibilité aux joueurs de choisir l’un ou l’autre. La majorité ne le fera pas, mais je m’attendrais à ce que Roger Federer joue à l’US Open et non aux Français, et Rafa à l’inverse.

«Novak peut-il gagner les deux consécutivement? Historiquement, les Français et Wimbledon étaient à deux semaines d’intervalle, mais au moins vous aviez une semaine de congé, suivie d’une semaine de préparation. Ce n’est pas le cas ici.

“Et disons que vous êtes un joueur de double, et vous allez profondément à l’US Open. Ensuite, vous ne pouvez pas vous qualifier pour les Français. Il y a beaucoup de problèmes qui, je pense, ont été ignorés en choisissant leur date. »

