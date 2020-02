Rafael Nadal décrit les moments les plus mémorables sur un court de tennis

Au cours des deux dernières décennies, Rafael Nadal est devenu l’un des joueurs de tennis les plus accomplis de l’histoire, remportant 19 titres majeurs et 35 maîtres 1000 couronnes, soutenu par cinq ans de fin. 1 finitions. L’Espagnol de 33 ans est classé dans le top-15 depuis près de 15 ans maintenant, un exploit unique qui prendra quelques coups, aux côtés de nombreuses autres réalisations incroyables sur son décompte.

Mercredi, Nadal a ouvert sa deuxième Rafa Nadal Academy au Koweït, étendant son héritage et offrant une chance aux jeunes de la région du Moyen-Orient d’embrasser le sport et de poursuivre leurs rêves de devenir les futurs champions de notre sport.

Parlant des moments les plus brillants et les plus chers de son incroyable carrière, Rafa a repensé à certains des triomphes les plus notables qu’il a réalisés, à partir de 2004 lorsqu’il a remporté le premier titre ATP à Sopot. Malgré des compatriotes fiables et compétitifs, Nadal a fait partie de l’équipe espagnole de Coupe Davis lors des quatre manches à 17 et 18 ans, battant Andy Roddick en finale à Séville pour une victoire qui a mis en évidence sa carrière d’avant 2005.

Six mois plus tard, Nadal est devenu champion du Grand Chelem quelques jours seulement après ses 19 ans, battant Roger Federer et Mariano Puerta pour régner à Roland-Garros au début. Trois ans plus tard, l’Espagnol maîtrise une autre surface et le Major, renversant Roger Federer en finale à Wimbledon après une bataille épique, ajoutant la cinquième couronne majeure à sa collection à 22 ans et l’une des plus chères, établissant déjà son règne à Paris.

Rafa n’a pas eu à attendre trop longtemps pour plus de gloire au tennis, passant tous les obstacles à l’Open d’Australie 2009 (luttant contre Fernando Verdasco et Roger Federer pendant plus de dix heures en quelques jours) pour maîtriser la troisième surface des Majors et continuer sa quête vers un Grand Chelem de carrière.

L’US Open 2013 est un autre événement sur la liste exclusive de Nadal, revenant cette année après une méchante blessure au genou qui l’a mis à l’écart pendant sept mois, conquérant New York avec style et revenant sur le trône de l’ATP dans les dernières étapes de la saison après avoir remporté dix titres au total .

Sept ans plus tard, Nadal est toujours parmi les meilleurs joueurs du monde, poursuivant la 20e couronne majeure et plus de records et de réalisations après une année 2019 incroyable. “La première Coupe Davis à Séville contre les États-Unis était fascinante.

Après cela est arrivé Roland Garros en 2005, le premier Major que j’ai gagné. Wimbledon 2008 est également un moment charnière dans ma carrière, pour diverses raisons. Je dois mentionner l’Open d’Australie 2009, un autre succès colossal qui est survenu de manière inattendue après toutes les luttes.

L’US Open 2013 fait également partie de la liste exclusive, remportant le titre suite à cette blessure au genou qui m’a éloigné du terrain pendant sept mois. ”