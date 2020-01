Rafael Nadal décrit les sensations d’Open Australia 2020

Intensité, sagesse, connaissance maximale de soi et du contexte et surtout beaucoup d’ambition. C’est ce qui suit du premier match de Raphael Nadal dans cette Open d’Australie 2020, où il a le défi capital de devenir le premier joueur de tennis de l’ère ouverte à remporter tous les tournois du Grand Chelem plus d’une fois et à équilibrer l’équilibre des titres de cette catégorie avec Roger Federer. Cependant, pour les Espagnols, il n’y a rien au-delà du prochain match et avec cette philosophie de vie si simple et en même temps si complexe, est apparu lors d’une conférence de presse après avoir gagné Hugo Dellien pour aborder diverses questions d’un grand intérêt.

13/01/2020 01:01

Aucun joueur de l’ère Open n’a réussi à remporter tous les tournois du Grand Chelem au moins deux fois chacun. A Melbourne, Nadal le recherchera.

-Comment avez-vous préparé le tournoi?. “C’était un début de saison différent de d’habitude, la Coupe ATP m’a donné beaucoup de rythme et m’a permis de rivaliser d’intensité dès le début, mais c’est devenu un peu long et dur mentalement. En arrivant ici, nous avons dû baisser un peu l’intensité puis petit à petit, allez récupérer pour être en pleine forme “, a déclaré Rafa dans un communiqué qui peut être lu comme un appel à repenser le nouveau format.

– Sensations pendant le match. “Ce n’est jamais facile de commencer un tournoi, donc dans les deux premiers sets, j’ai plus essayé de ne pas faire de mauvaises choses que de chercher un très bon tennis. J’ai essayé d’être cohérent et cela m’a aidé à entrer dans le tableau de bord depuis le début. J’ai fait un mauvais match dans la dernière manche de chaque manche. manga, mais heureusement, je les ai résolus. La chose a déjà changé dans le troisième set. Là j’en ai profité pour jouer plus agressif. Avoir cette marge sur le tableau de bord m’a permis de chercher ce tennis dont j’aurai besoin dans les prochains matchs si vous voulez faire quelque chose d’important ici J’ai pu acquérir du rythme et c’est ce que je recherchais “, a expliqué le joueur espagnol avec sa capacité d’analyse habituelle.

-Possibilité d’égaler Federer en Grand Chelem gagné. “Je ne comprends pas le tennis autrement que par le seul fait de penser au prochain match. Je pense qu’autre chose serait arrogant parce que chaque jour que vous sortez sur le court, vous pouvez perdre, c’est pourquoi c’est un sport. En ce moment, je pense à s’entraîner demain et bien faire les choses pour pouvoir gagner Delbonis ou Sousa au prochain tour. Je n’ai qu’à me soucier de donner mon plus haut niveau et donc de me donner l’opportunité de rester compétitif “, a expliqué le Baléare. “Je suis satisfait de ma carrière sportive car j’ai toujours tout donné sur la piste, quels que soient les tournois du Grand Chelem que j’ai gagnés ou que je peux gagner. Je veux juste continuer à en profiter, si je remporte le 20e grand, ou encore le 21e mieux, mais cela ne veut pas rien ne changera. Je ne suis pas plus heureux après avoir remporté l’US Open l’année dernière qu’auparavant. Ce qui me rend heureux, c’est de faire tout mon possible pour être un bon joueur “, a-t-il déclaré en quelques mots qui devraient être inculqués le plus jeunes.

-Motive pour laquelle il n’a remporté le titre qu’une seule fois à Melbourne. Les Baléares ont tout vécu dans ses apparitions dans ce premier Grand Chelem de l’année et quand il a été interrogé sur la raison pour laquelle ce tournoi est le pire des quatre grands, c’était clair. “Je ne sais pas. La vérité est que j’ai perdu deux finales en cinq manches, puis ça m’a fait beaucoup de mal de me blesser en finale contre Wawrinka, une rivale à qui j’avais une fiche de 14-0 en ma faveur. J’ai dû faire face à des problèmes de blessures. dans d’autres éditions, mais je ne sais pas. Peut-être que les conditions de New York profitent plus à mon jeu qu’à celles ici, c’est la seule raison pour laquelle je peux trouver “, a déclaré le numéro 1 mondial, qui poursuit son chemin dans le Open d’Australie 2020.

