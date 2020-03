Rafael Nadal défie la défense majeure de l’US Open de Roland Garros 2020

Personne encore lié au monde du tennis ne peut croire la nouvelle qui est apparue il y a quelques heures avec la décision unilatérale de Roland Garros qui aura lieu en septembre, alors imaginez quelle est la réaction de Raphael Nadal et son environnement. Frapper le visage d’une réalité aussi cruelle que celle de défendre deux titres du Grand Chelem en une semaine n’aura rien fait de gracieux aux Baléares, ou du moins c’est ainsi que cela est supposé. Et c’est celle du 9 850 qui a actuellement le numéro 2 mondial dans son casier, 4 000 seront joués dans un mois dans lequel il pourrait avoir à jouer 14 matchs au meilleur des cinq sets.

18/03/2020 08:03

L’ensemble du monde du tennis montre sa surprise et son indignation face à la décision de Roland Garros. Vasek Pospisil, celui qui a le plus chargé.

C’est une tâche titanesque, herculéenne, incompatible avec la santé humaine et qui peut mettre en danger l’intégrité physique de tous les joueurs. S’il est vrai que certains peuvent concentrer leurs efforts sur l’un ou l’autre, il semble compliqué de penser que Rafa pourrait ignorer l’un ou l’autre, bien qu’il existe des arguments qui pourraient faire repenser le problème à l’espagnol. Et c’est qu’à 33 ans, tenter de couvrir la défense des deux titres pourrait entraîner une blessure grave qui détruirait l’avenir immédiat de Nadal. Nous sommes tous conscients de l’importance Roland Garros Pour les Espagnols et continuer à perpétuer son empire à Paris devrait être la priorité.

Cependant, ce sera un tournoi totalement déformé. Tout indique que le Mutua Madrid Open et l’Internazionale de Roma devront être annulés, de sorte que Nadal atteindrait septembre sans un seul match sur terre battue en 2020. Cela pourrait-il amener Rafa à décider de sauter l’US Open pour s’entraîner sur terre battue et se rendre à Paris en pleine forme? Cela ne semble pas probable puisque, dans un tel cas, il serait obligé de se résigner presque certainement aux tournois du Canada et de Cincinnati. Peut-être que si un spectaculaire Wimbledon dans lequel il gagnait le titre avait lieu, cette mesure drastique pourrait être envisagée, mais ce serait un courage formidable de sacrifier la défense de 2000 points pour mettre tous les œufs dans le même panier, peu importe combien Roland Garros est le “poulet de les œufs d’or. “

Mais Pouvez-vous imaginer un Roland Garros sans Nadal? L’effort physique et mental requis par un tournoi du Grand Chelem espagnol est bien connu, et bien plus sur un terrain dur. L’année dernière, après avoir remporté la finale contre Medvedev, Rafa a eu besoin de plusieurs semaines pour récupérer et il avait l’air épuisé dans toutes les interviews après le tournoi, soulignant son grand épuisement et la nécessité de faire une pause. Pensez à la possibilité que, dans ces circonstances, il déménage à Paris sans marge de repos, s’entraîne sur une surface différente, avec le risque que cela entraîne pour les articulations, et face à une nouvelle édition du tournoi parisien, où tout ce qui ce n’était pas un triomphe, ce serait une déception pour lui.

Novak Djokovic Il n’est pas si mal touché puisque dans aucun des deux cas il n’a atteint la fin (demi-finales à Paris et huitièmes de finale à New York), tandis que Roger Federer Roland Garros pourrait être ignoré pour disputer Coupe Laver. Une autre question qui plane dans l’esprit de nombreux fans est de savoir si la colère et l’incompréhension que de nombreux joueurs de tennis manifestent envers la décision unilatérale du tournoi français conduisent à une sorte de complot contre eux et qu’ils décident de jouer la compétition promue par Roger. Cela ne semble pas probable, et plus encore dans le cas de Nadal qui, après avoir disputé l’an dernier, n’avait pas l’intention de jouer la Coupe Laver cette saison. Les options sont nombreuses, mais aucune n’est pleinement satisfaisante.

17/03/2020 08:03

L’annonce de Roland Garros de reporter sa célébration au 20 septembre crée un énorme conflit d’intérêts dans de nombreux tournois et joueurs.

