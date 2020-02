Rafael Nadal définit son parfait joueur de tennis

L’as de tennis espagnol Rafael Nadal a obtenu le coup droit le plus féroce sur le circuit ATP. Son service récemment renouvelé et son esprit combatif sur tous les points le rendent tout simplement invincible.

Une grande partie des adeptes du sport pense que Rafa est le joueur de tennis parfait. Mais lorsque Nadal a dû construire un «joueur de tennis parfait», il y a ajouté des variantes.

Pour commencer, de l’avis de Nadal, le Serbe Novak Djokovic a le meilleur revers sur l’ATP. La capacité de Novak à bouger, revenir et jouer au tennis d’embrayage pendant les gros points impressionne le public du tennis. “Il est capable de défendre très bien, sur toute la ligne, de près, donc il a plein d’options”, a déclaré Rafael Nadal à Sport360.

Pour le coup droit, Nadal choisit son principal rival, Roger Federer. Le Suisse joue au tennis de génie sur le court. Même les non-amateurs de tennis rattrapent parfois les matchs du Grand Chelem uniquement lorsque Federer joue. C’est juste à cause des capacités de résonance qu’il apporte au terrain.

«Il est capable de prendre le ballon très tôt, de créer des gagnants de partout. Il est capable de frapper à plat avec spin. Il a tous les coups de feu », a expliqué Rafa.

Rafael Nadal

Rafa a également ajouté que Federer avait la bonne vision de la cour. Sa capacité rapide à prendre les bonnes décisions aux bons moments l’impressionne.

“J’ai eu la bonne détermination tout au long de ma carrière de tennis” – Rafael Nadal

Pour aller de l’avant, Rafa se considère comme le joueur avec la plus grande détermination. Au-delà de l’ombre du doute, il est un choix parfait. Certains professionnels l’associent au «lion dans la jungle» qui lutte sans relâche sur le court de tennis.

“Peut-être moi. J’ai eu la bonne détermination tout au long de ma carrière de tennis, après toutes les blessures que j’ai subies. J’ai pu continuer et continuer à m’entraîner avec passion et à continuer à chercher mes objectifs et à me battre à chaque match », a déclaré Rafa.

Le numéro deux mondial Nadal pense qu’Ivo Karlovic est le meilleur serveur du circuit ATP. C’est difficile de jouer contre la tour croate. Tout au long de sa carrière, Karlovic a touché 13 599 as sur toutes les surfaces et sans aucun parti pris, il compte le plus grand nombre.

«Le problème avec Ivo, c’est quand il sert bien, c’est-à-dire chaque jour de sa vie. C’est presque impossible. Le ballon est très loin tous les jours. Il est très grand et a une bonne technique, donc c’est presque impossible…. C’est comme une pénalité dans le football et même un peu plus difficile », a expliqué Nadal.

De plus, il a révélé que Dominic Thiem est le joueur de tennis le plus en forme et Gael Monfils est le plus rapide sur le circuit ATP. Selon Rafa, le Britannique Andy Murray est le plus intelligent en matière de sélection de clichés. Et son compatriote David Ferrer porte la bonne attitude sur le terrain.

Lire aussi – «Rafael Nadal maintient la pression mieux que les autres joueurs» – David Ferrer