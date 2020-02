Rafael Nadal dément la revendication du groupe Big WhatsApp de Novak Djokovic

Rafael Nadal a nié la réclamation de Novak Djokovic car il a insisté sur le fait qu’il n’y a pas un tel groupe WhatsApp parmi les “Big Three”. L’Espagnol a révélé que le trio n’avait pas de groupe privé sur la plateforme de messagerie.

“On ne parle pas tous les jours”: Rafael Nadal

Tout en parlant à Acapulco avant son affrontement au premier tour, Nadal a été interrogé sur le chat de groupe qu’ils partagent. Le champion du Grand Chelem à 19 reprises a ensuite clarifié le malentendu qui venait des commentaires de son rival.

Le Majorquin a informé qu’il n’y avait pas un tel groupe entre les trois. Cependant, il a révélé qu’il existe d’autres groupes WhatsApp où il y a beaucoup d’autres joueurs de tennis en dehors des trois grands.

«Nous n’avons pas un groupe de nous trois mais de plus de personnes. Ceux d’entre nous qui font partie de l’ATP Player Council sont dans le groupe pour rester informés et recevoir des nouvelles de ce qui se passe », a déclaré Nadal lors d’une interview avant l’Open du Mexique 2020.

Nadal a en outre divulgué que ce n’est pas qu’ils ont une communication quotidienne. Il a expliqué que le groupe était plus pour des problèmes professionnels que des problèmes personnels.

«Il y a un chat où nous sommes tous les trois, mais pas un où seuls trois d’entre nous sont. Nous ne parlons pas tous les jours, le groupe sert plus pour des questions professionnelles que personnelles », a-t-il ajouté.

“Groupe WhatsApp, oui nous le faisons”: Novak Djokovic

Plus tôt, Novak Djokovic a affirmé que les «Big Three» avaient un groupe WhatsApp et qu’ils étaient en contact les uns avec les autres. «Le groupe WhatsApp, oui nous le faisons. Nous sommes tous actifs, et nous ne le sommes pas aussi », a-t-il déclaré lors d’une interview avec le Dubai Open plus tôt cette semaine.

Le Serbe a expliqué qu’ils s’entendent très bien. Il y a un immense respect les uns pour les autres en privé et également sur le plan professionnel. Il a en outre expliqué que tant que c’est le cas, tout le monde en profite, aussi le sport.

