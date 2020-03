Rafael Nadal dépasse Andy Murray pour regagner le titre

En 2007, Rafael Nadal a remporté le troisième titre notable sur des terrains durs à Indian Wells, perdant la couronne en 2008 face à Novak Djokovic et espérant le récupérer un an plus tard, en particulier après avoir décroché le trophée à l’Open d’Australie.

Après deux victoires décisives dans le désert en mars 2009, Rafa a dû travailler dur au quatrième tour contre David Nalbandian, surmontant cet obstacle avec une performance solide comme un roc dans le décideur et dépassant Juan Martin del Potro pour réserver la place en demi-finale. , la quatrième d’affilée à Indian Wells.

Là, Nadal a battu Andy Roddick 6-4, 7-6 pour affronter Andy Murray qui a évincé Roger Federer en trois sets, face au Britannique pour la huitième fois. L’Espagnol a remporté ses cinq premières rencontres avant que Murray ne rebondisse en demi-finale de l’US Open en 2008 et en finale à Rotterdam quelques semaines plus tôt avant que Rafa ne se venge à Indian Wells, offrant un triomphe 6-1, 6-2 en une heure et 21 minutes.

Il s’agissait du 13e trophée Masters 1000 pour Nadal à l’âge de 20 ans, un exploit qui ne se reproduira jamais à l’avenir, célébrant à Indian Wells pour la deuxième fois en trois ans et battant Murray pour la sixième fois au total pour continuer avec un grand courir dans les deux premiers événements de la saison 2009.

Nadal a perdu 11 points en huit matchs de service, sans jamais faire face à un point de rupture, dominant également le retour pour prendre la moitié des points dans les matchs de Murray et marquer cinq pauses sur six chances de contrôler le tableau de bord tout le temps.

Les deux joueurs ont fait une vingtaine d’erreurs directes et c’est Rafa qui a eu le dessus dans le département des vainqueurs et des erreurs forcées, renversant Murray dans les échanges les plus courts et les plus prolongés pour rester en tête et décrocher le titre sans avoir à jouer son meilleur tennis. .

Les deux joueurs ont eu du mal à trouver le bon rythme dans des conditions venteuses et c’est Nadal qui s’est emparé de la première pause du quatrième match, retenant le match suivant grâce à une erreur de coup droit d’Andy pour étendre l’avantage à un 4-1.

Rafa a pris une autre pause avec un vainqueur du coup droit au sixième match, scellant le premier match avec un vainqueur du service dans le suivant pour éloigner un set du titre après 40 minutes. Les deux joueurs ont tenu avec aisance dans les quatre premiers matchs du deuxième set avant que Nadal ne décroche une pause avec un coup droit qui l’a envoyé 3-2 devant, offrant une autre bonne prise pour creuser l’écart et faire un autre grand pas vers la ligne d’arrivée.

Andy a pulvérisé une erreur de coup droit pour subir une autre pause dans le septième match, permettant à Rafa de se déplacer sur le dessus avec une prise d’amour quelques minutes plus tard et de soulever la deuxième couronne dans le désert.