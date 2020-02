Rafael Nadal dépasse Grigor Dimitrov pour atteindre la finale

N ° mondial Rafael Nadal en est à sa 122e finale ATP, battant Grigor Dimitrov 6-3, 6-2 en une heure et 43 minutes pour la 13e victoire sur le Bulgare en 14 rencontres. Nadal a maintenant 19-2 à Acapulco, recherchant samedi le troisième titre contre Taylor Fritz et le premier depuis que l’événement est passé sur des terrains durs en 2014 lorsque Dimitrov est allé jusqu’au bout.

Dans sa sixième victoire consécutive sur Grigor, Rafa a perdu le service deux fois et a effectué cinq pauses pour effacer ce fait et contrôler le tableau de bord, frappant 15 gagnants et 12 erreurs directes qui l’ont ramené chez lui lors d’une nuit difficile à Acapulco, car l’humidité les a empêchés de produire le meilleur tennis.

Nadal a tenu avec un vainqueur de service dans le match d’ouverture avant de se briser par amour après une double faute dans le troisième match qui a poussé le Bulgare devant. L’Espagnol a riposté lors du match suivant à la suite d’une erreur de coup droit de Dimitrov, tenant avec un revers en bas de la ligne vainqueur au match cinq et volant le service de Grigor au match six malgré deux points de match pour le vainqueur 2014.

Servant à 4-2, Nadal a repoussé deux occasions de pause, restant devant et servant pour le set lorsque Dimitrov a tenu à réduire le déficit à 5-3. L’Espagnol a scellé le premier match avec une prise confortable dans le neuvième match, terminant le travail en un peu moins de 50 minutes et espérant plus de la même chose dans le deuxième set.

Là-bas, Grigor a éclaté dans le deuxième set avec un vainqueur en coup droit qui l’a propulsé 2-0, perdant ensuite du terrain pour abandonner les six derniers matchs et propulser Nadal. En augmentant son niveau et en réduisant le nombre d’erreurs, Rafa a réalisé des pauses dans les matchs trois, cinq et sept, se déplaçant 5-2 devant avec une pause amoureuse et scellant l’affaire avec un vainqueur en coup droit en crosscourt lors du prochain match pour passer au titre. rencontre.