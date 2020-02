“Rafael Nadal détient la pression mieux que les autres joueurs” – David Ferrer

Le monde n’aurait jamais assisté à un genre similaire d’action de tennis qui touche actuellement le sommet du sport. Les joueurs forts de l’ère, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont porté le sport à un tout autre niveau.

Dans les situations difficiles d’un match, ils abordent tout en douceur. Cependant, l’Espagnol Rafael Nadal a le dessus, tout en gérant le jeu dans des circonstances difficiles.

En d’autres termes, il est un meilleur joueur que ses principaux rivaux lorsqu’il s’agit de jouer sous pression.

Récemment, le finaliste de Roland Garros 2013, David Ferrer, a partagé sur la capacité impressionnante de Rafa à jouer dans des situations difficiles. “Il signifie beaucoup pour le tennis”, a déclaré Ferrer.

Rafael Nadal et David Ferrer

«Il a un esprit différent de tout sportif que j’ai vu dans ma vie. Dans les moments importants, il maintient la pression mieux que les autres joueurs. Il m’impressionne chaque année. Je le regarde à la télévision ou joue contre lui. Il améliore toujours son jeu – son service, sa volée et la passion avec laquelle il joue à 33 ans », a ajouté Ferrer.

Quand Rafael Nadal est revenu de 1-5 et la balle de match a baissé dans le troisième set

Compte tenu du match de Rafa contre Daniil Medvedev lors de la finale de l’ATP 2019, l’Espagnol était 1-5 en retrait et face à la balle de match. À cet instant, Nadal a perdu son sang-froid. Il n’y avait aucun signe de son abandon, mais il était plutôt en mission pour remporter une victoire, bien qu’il soit sur le point de perdre.

Le numéro deux mondial Rafael Nadal a patiemment fait face à la pression, a fait un retour épique et a gagné 6-7 (3), 6-3, 7-6 (4) contre Medvedev.

«Vous devez être là et vous devez continuer à vous battre, mais l’exemple, à mon avis, n’est pas de casser une raquette lorsque vous êtes 5-1 dans le troisième ou de ne pas perdre le contrôle de vous-même lorsque les choses ne vont pas dans le bon sens », tels ont été les mots de Rafa après sa victoire sur le Russe à Londres.

Le champion du Grand Chelem à 19 reprises pense que la frustration entre en scène lorsque les gens n’acceptent pas leurs erreurs ou ne se considèrent pas comme un expert.

Daniil Medvedev et Rafael Nadal

«Rester positif, rester sur le terrain, accepter que l’adversaire joue un peu mieux que vous et accepter que vous n’êtes pas si bon. C’est le seul exemple, non? Parce que parfois la frustration vient quand on y croit. Vous vous considérez trop bon et vous n’acceptez pas les erreurs que vous faites », a ajouté Nadal.