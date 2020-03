Rafael Nadal détrône David Ferrer pour remporter le dernier titre d’Acapulco sur terre battue

Après la défaite au deuxième tour contre Lukas Rosol en cinq sets à Wimbledon 2012, le numéro un mondial. Rafael Nadal a été contraint de sauter les sept mois suivants, aux prises avec une blessure au genou gauche qui s’est avérée être l’une des plus dangereuses de sa carrière.

Incapable de faire son retour au début de la nouvelle saison, Rafa a de nouveau frappé le court à Vina del Mar en février 2013, choisissant d’embrasser le Golden Swing sud-américain et espérant retrouver forme et élan dès que possible sur son terre battue bien-aimée.

Avec trois victoires décisives, Rafa était dans une autre finale sur sa surface préférée, mais n’a pas pu remporter le titre, subissant une perte massive de 6-7, 7-6, 6-4 contre Horacio Zeballos en deux heures et 47 minutes. Une semaine plus tard, l’Espagnol est entré dans une épreuve de terre battue en salle à Sao Paulo, en route pour célébrer le premier titre ATP en huit mois et seulement le deuxième sous le toit après Madrid 2005!

En prenant une semaine de congé, l’Espagnol était de retour à l’action à Acapulco, revenant au Mexique pour la première fois en huit ans, y remportant le titre à 18 ans en 2005. Rafa se tenait au-dessus du reste du peloton à l’adolescence et c’était la même chose scénario en 2013, abandonnant 25 matchs en dix sets pour lever le 52e titre ATP et le deuxième en trois semaines.

Le champion en titre de Roland Garros a tout fait pour le service et le retour, ne subissant qu’une seule pause et ayant le dessus sur le service de ses rivaux pour se diriger vers la ligne d’arrivée et détrôner le triple champion David Ferrer.

Au premier tour, le jeune Argentin Diego Schwartzman a perdu 6-2, 6-2 en 68 minutes, volant une fois le service de Nadal mais se brisant cinq fois pour propulser le numéro un mondial. 5 à. Au deuxième tour, Rafa a renvoyé un autre Argentin Martin Alund 6-0, 6-4, repoussant les trois chances de pause et remportant quatre matchs retour pour dominer pour commencer à terminer et avancer dans les quarts où il a affronté le troisième Argentin classé hors du sommet -70, Leonardo Mayer.

L’affrontement a duré une heure et 41 minutes, Mayer défiant Rafa dans le set numéro deux avant de perdre du terrain dans les phases finales pour pousser l’Espagnol en demi-finale. Là, tout tournait autour de l’Armada espagnole, Ferrer se rapprochant de la quatrième couronne consécutive d’Acapulco et faisant face au défi ultime après que Nadal a évincé Nicolas Almagro 7-5, 6-4 en une heure et 49 minutes.

Rafa n’a attrapé que cinq points de plus que son rival dans ce qui a été l’obstacle le plus difficile pour lui cette semaine, repoussant les quatre chances de pause et offrant une pause dans chaque set pour se qualifier pour la finale contre le n ° mondial. 4 Ferrer.

Fait intéressant, David était classé devant Rafa, mais personne n’aurait pu remarquer que dans le match pour le titre le 2 mars, Nadal marquant un triomphe dominant 6-0, 6-2 en 65 minutes, le plus impressionnant des 26 contre son grand ami au fil des ans.

Rafa a perdu 12 points en sept matchs de service, effaçant les deux occasions de pause offertes à Ferrer et prenant près de 60% des points de retour pour marquer cinq pauses sur huit occasions, laissant le champion en titre loin derrière et lui enlevant le trophée.

Frappant moins de dix gagnants et 20 erreurs directes, David n’a jamais eu de chance contre un rival aussi fort qui a bien dompté ses tirs pour terminer le travail avec plus de gagnants que d’erreurs directes sur son décompte, ayant l’avantage dans les échanges les plus courts et détruisant Ferrer dans les plus étendus pour franchir la ligne d’arrivée en un rien de temps.

Nadal a éclaté dans le tout premier match à la suite d’un coup droit lâche de Ferrer, cimentant la pause après une autre erreur de coup droit de l’Espagnol plus âgé dans le deuxième match et embrassant un avantage 3-0 grâce à plus de fautes de coup droit de David qui n’avait pas encore trouvé son meilleur tennis .

Rafa a sauvé un point de rupture dans le quatrième match et a ramené le match à la maison avec un vainqueur de service, offrant une autre pause avec un vainqueur de coup droit et a décroché le premier match avec une prise à 15 à la sixième partie lorsque Ferrer a marqué un coup droit, servant un bagel et espérant plus de la même chose dans le numéro deux.

Là, Rafa a cassé à 15 dans le premier match pour prolonger sa séquence, décrochant un vainqueur de service pour un avantage de 6-0, 2-0 et se précipitant vers la ligne d’arrivée. David a finalement tenu le troisième match pour éviter un désastre complet, gagnant une chance de pause dans le prochain match qu’il a gaspillé avec une erreur de revers, payant le prix dans le prochain match lorsque le filet a rattrapé son coup droit pour tomber 4-1.

Restant concentré et composé, Nadal a tenu à 15 pour rester deux ruptures, servant pour le titre à 5-2. Trois vainqueurs ont poussé Rafa au-dessus du bord, terminant le travail avec un revers dans la ligne qui a décroché le deuxième titre Acapulco pour lui et lui a donné un coup de pouce massif devant Indian Wells et le reste de 2013.