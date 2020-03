Rafael Nadal détrône Roger Federer à Dubaï, mettant fin à la superbe course des Suisses

2004 a été une année importante pour Roger Federer et Rafael Nadal, ouvrant la voie à l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du sport qui perdure. Roger est devenu le numéro un mondial. 1 en février, s’inclinant contre Rafael Nadal, âgé de 17 ans, un mois plus tard à Miami, l’Espagnol se révélant être le plus proche rival de Federer au cours des quatre années et demie suivantes avant de passer le Suisse sur la liste ATP et de prendre le trône.

Un an plus tard, Roger a pris sa revanche à Miami, battant Nadal dans un épuisant cinq sets avant que Rafa ne se retrouve à nouveau en tête-à-tête après son triomphe en demi-finale à Roland-Garros en juin. Leur quatrième affrontement est survenu à Dubaï 2006 et Nadal a battu son grand rival et le champion en titre 2-6, 6-4, 6-4 en une heure et 53 minutes le 4 mars, remportant le 13e titre ATP et le quatrième consécutif sur des terrains durs. .

Une blessure au pied a forcé Nadal à sauter toutes les épreuves entre Madrid fin 2005 et Marseille en février 2006, ne concourant que pour la deuxième fois après un retour et très motivé à faire du terrain après avoir sauté des événements importants comme la Masters Cup et l’Australian Ouvert.

De plus, il a réussi à mettre fin à une séquence inégalée de Roger sur les courts en dur qui avait commencé à Rotterdam un an plus tôt, devenant le premier joueur à battre les Suisses après 56 victoires consécutives sur la surface la plus courante, un record de l’ère Open qui ne sera guère égalé.

Roger était dans sa propre ligue dans le premier set avant que Rafa ne trouve le moyen de faire une contre-attaque dans le set numéro deux et de ramener le match à la maison en moins de deux heures pour l’une des victoires les plus importantes de la saison. Grâce à ce premier set, Federer a gagné sept points de plus que Nadal au total mais s’est cassé lors du neuvième match des sets deux et trois pour se retrouver du côté des perdants après avoir remporté trois couronnes de Dubaï consécutives.

Ils ont tous les deux marqué trois interruptions de service et c’est Nadal qui a mieux arrangé ses matchs retour gagnants pour en sortir vainqueur. L’Espagnol a servi à 70% et en avait besoin contre un rival aussi fort, restant en contact dans ses matchs de service après le premier set et attendant patiemment une chance sur le retour.

Roger avait de meilleurs pourcentages au premier et au deuxième service, mais ces deux interruptions tardives qu’il a subies lui ont coûté très cher, n’ayant pas le temps de les retirer et de prolonger la rencontre. Nadal a suivi le rythme de Federer dans les rallyes les plus courts, frappant bien après le service ou avec son premier coup de fond au retour et devançant Roger dans les échanges de milieu de gamme jusqu’à huit ou neuf coups.

Étonnamment, Federer avait un avantage clair dans les points avec dix coups ou plus, bien que cela ne soit pas suffisant pour franchir la ligne d’arrivée et prolonger la course invaincue de Dubaï. Le champion en titre avait le match en main dès le début, remportant quatre points d’affilée au retour dans le deuxième match pour une avance de 2-0 et scellant la pause avec un coup droit en zone croisée qui l’a propulsé plus loin devant.

Nadal était à peu près impuissant au retour dans l’ensemble du set, perdant le service à l’amour dans le huitième match pour laisser tomber le premier match 6-2 en seulement 28 minutes. Roger était sur une lancée, fixant le rythme avec son coup droit et punissant chaque balle plus courte de son adversaire, créant une avance de 30-0 au retour dans le deuxième match du set numéro deux.

Rafa a délivré quatre bons points pour une prise cruciale qui lui a donné la confiance nécessaire, créant finalement une chance de pause dans le cinquième match lorsque Roger a inscrit un revers. Le Suisse l’a sauvé pour garder son service intact mais n’a pas pu faire de même à 4-4 lorsque Nadal a rompu l’amour avec un vainqueur de coup droit pour aller de l’avant 5-4, ayant une chance de servir pour le set.

Il a tenu à 30 après une erreur de volée de Federer et le match était très vivant maintenant, avec l’élan qui est passé du côté de Nadal du filet. L’adolescent espagnol a de nouveau éclaté au début du match décisif avec un beau vainqueur en coup droit croisé, s’établissant comme le dirigeant du terrain et le favori pour sceller l’accord et revendiquer le titre.

Federer a rétabli ses tirs et était de retour au niveau avec une pause dans le quatrième match, le confirmant avec un coup sûr quelques minutes plus tard pour un avantage de 3-2. Ils ont tous deux bien servi au cours des trois matchs suivants et le moment crucial s’est produit au match neuf lorsque Roger a pulvérisé une erreur de coup droit pour abandonner le service et éloigner Rafa d’un match du championnat.

N ° mondial 2 n’a pas eu besoin d’une deuxième invitation, complétant son triomphe par une prise d’amour pour célébrer le titre après une erreur de revers forcée de Roger, fondant en larmes avant la cérémonie de remise des trophées, puissant soulagé qu’il soit de retour sur la voie de la victoire pour la première fois depuis octobre dernier année et une si longue pause.