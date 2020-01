Rafael Nadal devance Andre Agassi sur l’exploit exclusif du Grand Chelem

Rafael Nadal, 19 fois champion de Major, a remporté l’essentiel de son succès sur la grande scène de Roland Garros, remportant 12 trophées à Paris au cours des 15 dernières années pour une suprématie sans précédent sur la surface la plus lente.

Pourtant, l’Espagnol a décroché cinq titres majeurs sur terrain dur également, se classant parmi les joueurs les plus titrés sur le terrain en béton malgré toutes les blessures et les revers au fil des ans. Rafa a remporté 64 matchs respectables à l’Open d’Australie et à l’US Open, concluant la décennie précédente comme le compétiteur le plus décoré de New York et subissant de nombreuses pertes en finale de Melbourne après ce titre de 2009.

Voyageant en Australie avec 61 victoires à son actif, Rafa a remporté trois victoires à Melbourne Park pour se qualifier pour les 13 derniers pour la 13e fois et a franchi une autre étape après être devenu le troisième meilleur joueur des tournois majeurs avec 128 victoires, laissant Andre Agassi le 127.

Roger Federer est à des kilomètres devant avec 189 triomphes, délivrant le plus récent vendredi soir contre John Millman, se classant 46e devant Novak Djokovic qui est deuxième avec 143 victoires sur son décompte. La 128e victoire de Nadal est survenue samedi contre Pablo Carreno Busta, battant son compatriote espagnol 6-1, 6-2, 6-4 en une heure et 38 minutes pour sa meilleure performance à Melbourne cette année.

Avec 42 vainqueurs et sept fautes directes, Nadal a pris le dessus du début à la fin, trouvant son coup droit et délivrant de grands chiffres au retour pour sceller l’accord avec style et passer dans les 16 derniers. Nadal affrontera Nick Kyrgios dans le quatrième ronde, face à la star à domicile dans ce qui devrait être le premier vrai test pour le numéro mondial. 1 qui a 1200 points à défendre par rapport à l’année dernière quand il a perdu contre Novak Djokovic dans le match pour le titre.