Rafael Nadal devance Andy Roddick pour atteindre la finale

Après quatre ans et demi, Roger Federer a perdu le trône de l’ATP au profit de Rafael Nadal à l’été 2008, l’Espagnol prenant les commandes après sa meilleure saison en carrière jusque-là. Rafa était le premier joueur avec les couronnes de Roland Garros et de Wimbledon dans la même saison depuis Bjorn Borg en 1980, se tenant fort aux Majors et obtenant le no de fin d’année.

1 place malgré le fait qu’il a dû sauter la Masters Cup en raison d’une tendinite au genou droit. Au début de 2009, Rafa a remporté sa première et jusqu’à présent la seule couronne de l’Open d’Australie, l’emportant contre Fernando Verdasco et Roger Federer pour faire un autre grand pas vers un Grand Chelem de carrière.

À Rotterdam, Rafa a perdu contre Andy Murray en finale et le Britannique a été son rival dans le match pour le titre à Indian Wells après avoir remporté des victoires sur Andy Murray et Roger Federer en demi-finale. L’Espagnol a dû travailler dur contre David Nalbandian en quart de finale avant de vaincre un autre Argentin Juan Martin del Potro pour affronter Andy Roddick dans la quête de la place en finale.

Après une heure et 50 minutes, Rafa s’est imposé 6-4, 7-6 pour le cinquième triomphe en sept rencontres contre l’Américain et le deuxième match pour le titre dans le désert au cours des trois dernières années. Nadal a gagné cinq points de plus que Roddick, jouant mieux au deuxième service et repoussant trois chances de pause sur cinq, gagnant trois pauses de service pour sceller l’affaire en deux sets et rester sur la trajectoire du titre.

Le champion 2007 avait 29 gagnants et 24 fautes directes, réduisant Andy à neuf as et prenant le dessus sur le deuxième service du rival qui a forgé la victoire pour lui. Roddick a tenu le premier match avec un vainqueur de service, créant une chance de pause dans le deuxième match que Rafa a sauvé avec un vainqueur de service, sécurisant le jeu pour éviter un revers précoce.

L’Américain a décoché un as dans le troisième match pour une prise à l’amour, suivi de Nadal qui a fait de même quelques minutes plus tard pour égaliser le score à 2-2. Les deux joueurs ont tenu avec aisance dans les matchs cinq et six et c’est Rafa qui a obtenu le premier sang dans le match sept, méritant une pause à 15 et confirmant avec un service non retourné pour un avantage de 5-3.

Roddick a tenu à réduire le déficit avant que l’Espagnol ne décroche quatre vainqueurs dans le dixième match pour un 6-4 après 40 minutes. Un vainqueur du coup droit a accordé une autre pause à Rafa dans le troisième match du deuxième set, se rapprochant de la ligne d’arrivée avant qu’Andy ne revienne au match suivant pour revenir du côté positif du tableau de bord et apporter plus de drame.

Face au défi ultime du septième match, Roddick a repoussé trois occasions de pause avec une frappe puissante avant que Nadal ne convertisse le quatrième grâce à un revers de la ligne gagnante pour un autre grand pas vers la ligne d’arrivée.

Dans le prochain match, Rafa a sauvé deux occasions de pause et l’a ramené à la maison pour ouvrir un écart de 5-3, servant à la victoire au dixième match. Ayant une dernière occasion de prolonger le match et ses chances, Andy a trouvé le moyen de revenir en arrière et de niveler le score à 5-5 après un coup droit lâche de Nadal, les deux ayant bien servi lors des matchs 11 et 12 pour établir un bris d’égalité, une brume gagnante pour l’Américain.

Rafa a saisi deux mini-pauses et a ouvert un écart de 5-2 avec une volée et un vainqueur du service, assurant le triomphe avec deux points au service à 5-4 pour se qualifier pour la finale, son troisième de la saison.