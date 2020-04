Rafael Nadal devance David Goffin après une terrible erreur.

David Goffin avait finalement tout réuni à Monte Carlo 2017 pour marquer sa première victoire sur les joueurs classés dans le top 3, venant de derrière dans le set final pour renverser Novak Djokovic et atteindre la demi-finale, rencontrant un autre géant du tennis Rafael Nadal Là.

Fait intéressant, ils n’avaient jamais joué auparavant et cela aurait dû être un grand concours, quelque chose que les spectateurs ont obtenu lors des six premiers matchs. Néanmoins, David a gaspillé pas moins de dix points de jeu pour passer de 4 à 2, les gaspillant tous et n’ayant jamais agi comme le même joueur dans le reste de l’affrontement, ne prenant qu’un seul match pour propulser Rafa en finale!

Nadal a marqué un triomphe 6-3, 6-1 pour se qualifier pour sa 11e finale de Monte Carlo, le moment le plus crucial de la rencontre venant d’un mauvais appel de l’arbitre de chaise Cedric Mourier qui a tourné toute la bataille en faveur d’un joueur tout en l’autre s’est évanoui de la cour.

Dans l’ensemble, c’était une autre victoire de routine pour Rafa sur son terrain préféré, faisant la différence avec son deuxième service (12 points sur 14 gagnés) et convertissant cinq des 11 occasions de pause pour tenir fermement la rencontre entre ses mains après ce match crucial six de l’ensemble d’ouverture.

Goffin a très bien joué dans les cinq premiers matchs et Nadal a eu besoin de temps pour trouver le rythme et imposer ses coups, entrer dans la zone et casser le jeu du Belge pour dominer dans le reste du duel. Goffin avait 13 gagnants de service, ce qui est un nombre décent pour lui, tandis que Nadal est resté sur neuf.

Dans les vainqueurs sur le terrain, l’Espagnol était 15-11 devant, tirant 11 vainqueurs de coup droit et trois de son revers tandis que David en avait cinq d’un coup droit et quatre d’un revers. Les erreurs non forcées ont été le segment qui a enterré toute chance pour Goffin d’obtenir un résultat plus positif, en pulvérisant 27 d’entre eux et 18 de son seul coup droit, trois fois plus que Rafa qui n’est resté que neuf.

Le Belge a ajouté 14 fautes forcées contre dix à Nadal, ne prenant que quatre matchs malgré un début prometteur. Ils étaient à égalité dans les rallyes les plus courts jusqu’à quatre coups (25-22 pour Nadal) tandis que l’Espagnol avait l’avantage dans les rallyes de milieu de gamme jusqu’à huit tirs, prenant 20 sur 32.

Rafa était également beaucoup mieux dans les échanges les plus prolongés, remportant neuf points sur 11 une fois que le rallye atteindrait 13 coups ou plus. Les deux joueurs étaient dans un rythme solide dès le premier point et tout suggérait que nous pouvions obtenir l’une des rencontres du tournoi, sinon la meilleure.

David a créé deux chances de pause dans le match d’ouverture avec des vainqueurs de coup droit (le meilleur tir de la première moitié du premier set) et Nadal les a repoussés avec trois vainqueurs pour clôturer le match après un rallye de 18 coups. Goffin avait une bonne prise dans le deuxième match et a brisé Nadal dans le suivant pour ouvrir un écart de 2-1 et se déplacer devant.

La tactique de David était transparente, prenant le ballon le plus tôt possible et le temps d’arrêt du tir de Nadal, éloignant l’Espagnol de la zone de confort qui lui a valu tant de titres ici à Monte-Carlo. Quant à l’illustration, dans tout le match contre Zverev, Nadal a commis huit fautes directes et cinq fautes forcées, frappant déjà neuf erreurs après trois matchs contre le Belge!

Goffin avait un net avantage dans les rallyes de milieu de gamme (7-2 après le cinquième match, mais ce serait 10-10 à la fin du set) et une autre prise confortable lui a valu 3-1 devant, laissant Nadal avec beaucoup de travail à faire s’il voulait revenir sur le tableau de bord.

Dans le cinquième match, David a commencé à faire des erreurs, mais tout cela faisait partie du processus lorsque quelqu’un joue sur une note aussi agressive que lui, Nadal réduisant le déficit à 3-2 après avoir pris un rallye essentiel de 20 coups.

Ensuite, ce sixième match pivot était au tableau, David n’ayant pas réussi à convertir ces gigantesques opportunités de dix matchs, permettant à Rafa de le casser et de niveler le score au lieu de se déplacer 4-2 devant. Le Belge avait une fiche de 40-0 mais n’a tout simplement pas pu clore le match, commençant à pulvériser de plus en plus d’erreurs pour garder Nadal dans le match.

À sa septième chance de jeu, David a gagné le point lorsque Nadal a envoyé le coup droit à une dizaine de centimètres derrière la ligne de fond, croyant qu’il avait enfin terminé le match. Au lieu de cela, Mourier est descendu de sa chaise, soulignant ce qui était clairement la mauvaise marque et répétant le point.

Bien sûr, cela a provoqué une réaction de colère d’un Belge généralement calme et calme qui ne pouvait pas croire à quel point l’erreur colossale que Mourier venait de commettre. De plus, au lieu d’appeler le juge de ligne pour montrer la bonne marque ou pour amener le superviseur instantanément, il s’est disputé pendant un moment et a continué à jouer, ne retrouvant plus jamais le rythme et disparaissant complètement du terrain.

Après près de 20 minutes de drame, Nadal a battu pour un 3-3 lorsque David a raté un coup droit, l’Espagnol prenant neuf des dix derniers matchs pour conclure une victoire en toute sécurité dans ce qui ressemblait à un test sévère pour lui dans les six premiers Jeux.

À ce stade, Nadal était de retour dans la course, avec un élan massif de son côté après une évasion miraculeuse lors du match précédent (Goffin a été volé de la manière la plus évidente mais a également eu neuf autres occasions de ramener ce match à la maison).

Rafa est allé 4-3 devant avec un jeu de service d’amour, juste ce dont il avait besoin pour détruire le rythme de son rival, cassant à nouveau au huitième match pour une avance de 5-3. Une autre prise d’amour lui a donné le set 6-3 après 56 minutes, prenant 15 des 17 derniers points et envoyant le cours du match dans une direction par la suite.

David n’a pas pu suivre son rythme depuis les 25 premières minutes de la rencontre, augmentant le nombre d’erreurs non forcées à 16 à la fin du set tandis que Nadal s’est installé dans un excellent rythme qui était maintenant très difficile à briser ou à interrompre.

Goffin a dû quitter le premier set et ce point controversé derrière lui dès que possible, même si c’était plus facile à dire qu’à faire, en particulier contre Nadal qui contrôlait désormais la rencontre à tous les niveaux. Néanmoins, il avait un départ prometteur, frappant trois vainqueurs de service pour saisir le match d’ouverture, dans ce qui serait son dernier affrontement.

Nadal était maintenant à un niveau différent, ne perdant que deux points au service en trois matchs avec service et avec seulement deux erreurs directes de son nom, ayant un net avantage dans les rallyes. Les tirs de Goffin étaient maintenant lâches et déconnectés, faisant trop d’erreurs dans ces sept matchs et n’ayant aucune chance contre le rival persistant et stable qui se dirigeait vers sa 11e finale de Monte-Carlo et 44e en série Masters 1000 au total.

Rafa a éclaté lors du troisième match lorsque David a envoyé un revers facile et long, avec une autre pause à 3-1 après une faible volée du Belge au filet. Nadal était désormais 4-1 devant et tout le monde savait que le match se terminait très rapidement.

Un incroyable coup droit sur la ligne gagnante lui a donné une autre pause à 5-1, marquant six matchs consécutifs pour sceller l’accord et briser le résistant de Goffin de la meilleure façon possible, bien que nous ne saurons jamais à quel point le match aurait pu être sans ce mammouth erreur de Mourier qui a complètement renversé la situation.