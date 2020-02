Rafael Nadal devance David Nalbandian pour le premier titre en huit mois

Après la défaite au deuxième tour contre Lukas Rosol en cinq sets à Wimbledon 2012, le numéro un mondial. Rafael Nadal a été contraint de sauter l’action pendant les sept prochains mois, aux prises avec une blessure au genou gauche qui s’est avérée être l’une des plus dangereuses de sa carrière.

Incapable de faire un retour au début de la saison à venir, Rafa a de nouveau frappé le court à Vina del Mar en février 2013, choisissant d’embrasser le Golden Swing sud-américain et espérant retrouver la forme et l’élan dès que possible sur son terre battue bien-aimée.

Avec trois victoires décisives, Rafa était dans une autre finale sur sa surface préférée, mais n’a pas pu remporter le titre, subissant une perte massive de 6-7, 7-6, 6-4 contre Horacio Zeballos en deux heures et 47 minutes. Une semaine plus tard, l’Espagnol est entré dans une épreuve de terre battue en salle à Sao Paulo, en route pour célébrer le premier titre ATP en huit mois et seulement le deuxième sous le toit après Madrid 2005!

Ce fut le début de l’incroyable séquence de Nadal en 2014, conquérant dix titres au total et terminant en fin d’année. 1 joueur pour la première fois en trois ans. Toujours pas à 100% et avec un toit au-dessus de sa tête, Rafa n’a pas produit son meilleur tennis mais, contrairement à il y a une semaine quand il était à deux points du titre, il n’y avait personne pour l’arrêter cette fois-ci, marquant quatre remporte la première couronne ATP 250 sur terre battue depuis Bastad 2005!

Après une solide victoire sur Joao Sousa, Rafa a eu besoin de deux heures et demie pour l’emporter contre Carlos Berlocq 3-6, 6-4, 6-4, atteignant les demi-finales où le numéro un mondial. 111 Martin Alund a pris un set loin de lui avant que Rafa passe à la vitesse supérieure dans le décideur pour une victoire 6-3, 6-7, 6-1 et la place en finale.

Là, les choses s’annonçaient bien meilleures pour le champion de Roland Garros, évinçant David Nalbandian 6-2, 6-3 en une heure et 18 minutes pour le 51e titre ATP sur son décompte, ce qui lui a donné un coup de fouet massif pour le reste de l’année. Maîtrisant bien ses tirs, Nadal a eu plus de gagnants que d’erreurs directes, maîtrisant l’Argentin dans les échanges les plus courts et les plus moyens pour contrôler le rythme et sceller l’accord avec style.

Nalbandian a eu ses chances, prenant 41% des points de retour et brisant Rafa deux fois sur quatre occasions, incapable de se matérialiser après avoir décroché seulement 50% du premier service, donnant plus d’un demi-point dans ses matchs et permettant à Nadal de prenez cinq pauses et franchissez la ligne d’arrivée en premier.

Les deux joueurs ont utilisé les conditions intérieures pour lancer l’action avec cinq prises de commandement avant que David ne réussisse une volée facile dans le sixième match pour tomber 4-2, créant une chance de pause dans le prochain match que Rafa a repoussé avec un coup droit puissant, tenant avec un as pour cimenter la pause et se rapprocher de l’ouvreur.

De 40-0 dans le match suivant, Nadal a pris cinq points de suite pour une autre pause et un 6-2 lorsque Nalbandian a pulvérisé une erreur de revers. Faute d’erreurs, l’Argentin a éclaté dans le premier match du deuxième set, tenant avec un vainqueur du service dans le prochain match pour confirmer l’avance et la prolongeant avec une autre pause qui lui a valu 3-0 suite à une erreur de coup droit de Nadal. .

L’Espagnol a reculé d’une pause pour réduire le déficit à 3-1, conservant un as lors du cinquième match et égalisant le score à 3-3 grâce à une erreur de revers de David. Avec l’élan de son côté, Rafa a amorcé le quatrième match consécutif pour se placer devant, gagnant une pause à 15 pour ouvrir un écart de 5-3 et scellant l’affaire au match neuf pour assurer le sixième match consécutif et un titre bien nécessaire après une si longue pause.