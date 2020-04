Rafael Nadal devance Novak Djokovic et Roger Federer dans les statistiques de service et de retour

Servir et retourner est sans aucun doute la partie la plus cruciale du tennis. Les joueurs de tennis ont passé plus de temps à améliorer leurs services et leurs retours. Un joueur doit avoir une combinaison parfaite de service et de retour pour gagner des matchs. En fin de compte, si vous ne pouvez pas servir et si vous ne pouvez pas revenir, vous ne pouvez pas atteindre le sommet. Quelle est la position de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dans cette statistique?

Il est facile de classer un joueur approximativement sur la base des compétences de service et de retour combinées. Par la suite, un doctorat. Un étudiant de l’Université de Melbourne, Martin Ingram, a réalisé un modèle de tennis d’environ 50 joueurs avec la somme estimée la plus élevée de service et de retour au cours des trois dernières décennies. Le résultat du modèle montre le joueur le plus fort dans l’ensemble depuis 1990.

La question se pose donc maintenant: qui a les compétences de service et de retour les plus solides au cours des trois dernières décennies? Sans surprise, les trois joueurs les plus accomplis Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont les plus forts de tous avec très peu de différence entre les trois.

Le tableau ci-dessous résume les cotes de service et de retour des joueurs ATP –

L’une des limites du modèle est qu’il prend la somme des compétences de service et de retour sur toute la carrière d’un joueur. Cependant, la compétence d’un joueur moyen peut avoir changé au fil des ans. Par exemple, Stan Wawrinka a connu un pic de 2014 à 2016 et la moyenne ne rend pas justice à leurs capacités pendant leur pic.

De plus, pour faciliter la comparaison, les compétences sont converties en performances attendues par rapport à un joueur moyen. La définition d’un joueur moyen décrit ici un joueur avec une compétence de service et de retour égale à zéro.

Rafael Nadal a un léger avantage

La représentation graphique montre que les «Big Three» sont en avance sur les autres joueurs. Nadal et Djokovic sont presque au même endroit. Les deux se révèlent être les meilleurs joueurs du match, remportant environ 50% des points de retour contre un joueur moyen.

D’un autre côté, Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, est un meilleur serveur que ses rivaux. Cependant, il est en retard sur les deux en ce qui concerne le retour des points gagnés. Au total, la somme des compétences de service et de retour des «trois grands» ne diffère pas beaucoup les unes des autres. Cependant, Nadal a un léger avantage sur les deux, suivi par Djokovic et Federer respectivement.

Lisez aussi: «Il y a eu une évolution très importante» – Rafael Nadal sur son nouveau service

Le modèle suggère également que Andy Murray et Juan Martin Del Potro, qui ont posé un défi contre les «Big Three», sont certainement nés à la mauvaise époque. Les deux ont la même somme de service et de retour que celle d’Andre Agassi et Pete Sampras qui ont remporté respectivement huit et quinze titres du Grand Chelem. Cependant, Murray et Del Potro n’ont pas eu la chance d’affronter les «Big Three». En conséquence, ils ont pu remporter moins de titres du Grand Chelem – Murray (3) et Del Potro (1).

Encore une fois, la limitation est qu’Agassi et Sampras ont pris leur retraite et leurs compétences pourraient avoir chuté à la fin de leur carrière. D’un autre côté, Murray et Del Potro n’ont pas encore pris leur retraite et de nouvelles performances pourraient faire baisser leur moyenne.

À sa grande surprise, Stan Wawrinka, triple vainqueur du Grand Chelem, se situe quelque part au milieu du graphique avec de nombreux joueurs ayant une somme similaire de compétences de service et de retour. Cela montre clairement que le modèle ne justifie pas ses compétences lorsqu’il est à son apogée.

Il sera intéressant de voir si les statistiques des «Big Three» seront similaires après le retrait du trio. Ou la somme de leurs compétences de service et de retour chutera-t-elle après avoir raccroché leur raquette?

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion