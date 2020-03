Rafael Nadal devance Roger Federer après avoir conquis Acapulco

Avec 19 couronnes majeures et 35 titres Masters 1000, Rafael Nadal a été reconnu comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Sur ces 54 titres, 54 sont venus sur des courts extérieurs, ainsi que 29 autres, ce qui porte son bilan à 83 trophées extérieurs ATP, un record de l’ère Open qui prendra quelques coups à l’avenir.

Nadal n’a jamais été un fan du tennis en salle avec un toit au-dessus de sa tête, remportant seulement deux titres ATP dans ces conditions et construisant son héritage autour de ceux avec le vent, le soleil et les nuages ​​au-dessus et autour de lui, se tenant sur un incroyable record 901-162 en les matchs en extérieur de l’ATP et en tête du classement avec ces 83 titres, six de plus que son rival le plus proche, Roger Federer.

Avant ses 24 ans, Nadal avait déjà 37 titres en plein air ATP et le nombre avait continué de croître au cours des deux prochaines années, perdant un peu de la vapeur en 2015 et 2016 mais revenant plus fort à partir de 2017 pour garder les Suisses derrière lui.

Rafa a remporté quatre titres extérieurs remarquables en 2019 et le dernier est arrivé à Acapulco il y a deux semaines, l’Espagnol battant les cinq rivaux en deux sets pour sa 85e couronne ATP et le 83e en extérieur.

Lors de son premier match officiel depuis la défaite en quart de finale contre Dominic Thiem à l’Open d’Australie, Nadal a évincé Pablo Andujar 6-3, 6-2 en une heure et 30 minutes, l’air un peu rouillé mais contrôlant toujours le rythme après avoir pris plus de la moitié des points de retour.

Au deuxième tour, Rafa a pris un très bon départ contre le jeune Serbe Miomir Kecmanovic, peinant un peu au deuxième avant de décrocher une victoire 6-2, 7-5 pour la place en quarts, terminant le travail en une heure et 35. minutes et en évitant de passer plus de temps sur le terrain.

Dans la bataille pour la demi-finale, l’Espagnol a évincé un autre jeune Soonwoo Kwon 6-2, 6-1, repoussant les huit chances de pause et dominant le retour pour la place dans les quatre derniers où il a affronté Grigor Dimitrov.

Le Bulgare a cassé Rafa deux fois mais a perdu cinq fois son service pour subir une défaite 6-2, 6-2 qui a propulsé Nadal dans la finale où il a résisté contre Taylor Fritz, répétant la victoire en demi-finale 6-3, 6-2 pour lever le 85e trophée ATP et le premier depuis septembre.