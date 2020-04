Rafael Nadal devance Roger Federer en finale épique

Rafael Nadal a remporté son premier titre en Masters 1000 à l’âge de 18 ans à Monte Carlo 2005, étant également le favori pour défendre la couronne un an plus tard. Beaucoup de choses avaient changé au cours des 12 derniers mois et Nadal était maintenant champion du Grand Chelem et non mondial.

2, également le rival le plus dangereux du dominant Roger Federer. Ces deux hommes se sont rencontrés à la finale de Monte-Carlo en 2006, offrant l’une des rencontres les plus belles et les plus excitantes qu’ils aient jouées (une encore meilleure était sur le point d’arriver à Rome quelques semaines plus tard), Nadal l’emportant 6-2, 6-7, 6-3, 7-6 en trois heures et 50 minutes pour décrocher la quatrième victoire sur Federer en cinq affrontements!

Roger a fait de son mieux pour renverser son jeune rival, créant 18 chances de pause mais n’en convertissant que quatre, manquant également une chance d’envoyer au moins le match dans un match décisif et de rendre cette finale encore plus mémorable, dans ce qui était le dernier meilleur jamais. sur cinq un en Principauté!

Rafa a eu l’avantage dans les moments cruciaux, rompant le service de Roger à sept reprises sur 14 occasions et scellant l’accord au quatrième set tie-break pour éviter d’autres luttes et une surprise potentielle dans le décideur.

Le Suisse a eu le dessus dans les points les plus courts mais cela n’a pas suffi pour le porter sur la ligne d’arrivée, Nadal régnant dans le milieu de gamme et les échanges les plus prolongés sur la lente terre battue de Monte-Carlo pour remporter le triomphe et défendre le titre .

L’Espagnol a lancé le match avec une pause lorsque Roger a frappé une double faute, augmentant l’avance à 3-0 après un revers faible du Suisse qui n’avait pas encore trouvé le rythme. Nadal a dû sauver deux occasions de pause dans le quatrième match et garder son service intact, se déplaçant 4-0 devant après une autre erreur non forcée de Roger pour se rapprocher de l’ouvreur.

À partir d’un point de rupture, Federer a finalement tenu le cinquième match avec un vainqueur de coup droit pour obtenir son nom sur le tableau de bord, sauvant un point de consigne dans le septième match grâce à un autre vainqueur de coup droit pour prolonger l’action. Un vainqueur du service a nié le deuxième point de set de Nadal et ce fut un match important pour Roger en termes de match entier.

Malgré ces chances qu’il a gaspillées, Rafa était le meilleur joueur sur le terrain, tenant à l’amour dans le huitième match pour conclure l’ouvreur en 42 minutes, espérant plus de la même chose pour le reste de la rencontre. Le deuxième set a commencé avec six prises faciles et tout a changé dans le septième match lorsque Rafa a éclaté d’amour à la suite d’un coup droit lâche de Federer qui a servi à rester dans le set à 3-5.

Le Suisse a tenu à prolonger cette partie du match et a repoussé un point de set sur le service de Nadal lors du prochain match pour marquer sa première pause, égalisant le score à 5-5 et prenant de l’élan malgré le fait qu’il était dans une position difficile. il y a environ 20 minutes.

Roger a très bien servi au bris d’égalité et a délivré un as au neuvième point pour le saisir 7-2 et égaliser le score global avant le set numéro trois, très soulagé de ce résultat. Nadal avait eu du mal à ces moments-là et Roger a également cassé au début du troisième set pour continuer sa belle course, seulement pour manquer des points de jeu et donner un service après un terrible smash dans le deuxième match, dans ce qui avait été l’un des pires coups. il a frappé toute la journée.

Nadal a effacé une chance de pause à 3-3 lorsque Federer a marqué un revers, effectuant une prise importante après un autre coup de pied tremblant de son adversaire pour y rester. Ce match s’est avéré encore plus critique lorsque Rafa a renvoyé un vainqueur en crosscourt au revers dans le huitième match pour voler le service de Roger et avoir une chance de servir pour le set.

Il a bien tenu et le set était entre ses mains après une heure de jeu exténuante, s’éloignant d’un pas de la ligne d’arrivée. Federer a perdu le terrain au cours des dix dernières minutes et s’est cassé à nouveau au début du quatrième set lorsque son coup droit a atterri à des kilomètres du terrain, permettant à son adversaire de contrôler le rythme et le tableau de bord.

Un coup droit sur la ligne gagnante a mérité une autre pause à Nadal dans le troisième match et cela l’a poussé plus près du trophée, semblant bon pour conclure l’affaire dans les 25 prochaines minutes. Roger ne devait pas être refusé, cependant, renvoyant un vainqueur du coup droit dans le quatrième match pour reculer d’une pause avant que Nadal ne reste amoureux lors du sixième match pour un avantage de 4-2.

Le match était encore à peu près terminé lorsque les Suisses sont revenus à 3-4, remontant sur le tableau de bord et donnant à la foule de quoi se réjouir car ils voulaient certainement en voir plus. Servant à rester dans le set à 4-5, Nadal a tenu à l’amour et c’était très important pour lui après avoir perdu l’avantage précoce, déterminé à assurer la victoire devant le décideur.

Il a établi le bris d’égalité après un excellent jeu de service à 5-6, bien que ce soit Roger qui a ouvert une avance de 3-0 et 4-2 dans le briseur, donnant de son mieux pour l’emporter et prolonger ses chances de soulever le trophée qu’il manquait. Un gagnant fracassant de Nadal a fait le résultat même à 4-4 et une autre mini-pause était juste au coin de la rue quand le coup droit de Roger n’a pu que trouver le filet.

Un revers incroyable sur la ligne gagnante a donné à Rafa la première balle de match à 5-5, peignant un vainqueur du coup droit pour sceller l’accord et défendre le titre qu’il a remporté il y a 12 mois, poursuivant sa domination sur le n ° mondial. 1 et sur l’argile en général, encore avant l’âge de 20 ans.