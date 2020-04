Rafael Nadal devance Roger Federer pour un triplé

L’édition 2006 du Monte Carlo Masters était la dernière avec le format best-of-five en finale et le tirage au sort complet de 64 joueurs (Roger Federer a joué contre Novak Djokovic au premier tour), Rafael Nadal faisant tomber Roger Federer 6 -2, 6-7, 6-3, 7-6 en un peu moins de quatre heures pour défendre le titre revendiqué un an plus tôt.

Les choses avaient changé de manière significative en 2007, avec un laissez-passer au premier tour pour les huit premières têtes de série et la finale des trois meilleures qui a vu un autre affrontement entre Federer et Nadal après avoir battu tous les rivaux en deux sets.

L’Espagnol a été une fois de plus la figure dominante de la Principauté, remportant le troisième titre consécutif à Monte-Carlo et le premier sans perdre un set après un triomphe de 6-4, 6-4 sur Roger en une heure et 35 minutes. C’était leur dixième rencontre sur le Tour et la septième victoire de Nadal, la cinquième sur terre battue, étendant sa domination sur le numéro un mondial.

1 qui a commencé à Miami 2004 alors qu’il n’avait que 17 ans. Nadal avait l’avantage dans les échanges plus prolongés pour assurer son triomphe, repoussant le revers de Federer aux limites et faisant plus de dégâts au retour que le Suisse.

L’Espagnol a sauvé les trois chances de pause pour maintenir la pression sur Roger, offrant une pause dans chaque set pour conclure la victoire en un rien de temps, prolongeant sa séquence de victoires à Monte-Carlo à 17. Nadal a fait la différence avec son deuxième service, contrôlant ses coups bien et finissant avec seulement 19 erreurs directes par rapport à Federer 38.

En outre, le Suisse a servi à 55% et cela a également miné ses chances, devant jouer contre huit chances de pause et subir deux pauses. Roger a eu l’occasion de prendre une avance rapide, envoyant un coup droit long dans le deuxième match pour dilapider une pause qui aurait été très importante pour lui.

Désireux de venger cette perte serrée d’il y a 12 mois, Federer a été le meilleur joueur sur le terrain lors des huit premiers matchs, marquant un autre point de rupture avec un succès écrasant à 4-3. Nadal l’a repoussé avec un vainqueur de service avant de donner à Roger une autre chance de prendre une avance significative.

Son coup droit n’a pas pu trouver la cible et c’était sa troisième et dernière occasion de pause, Nadal clôturant le match après une autre erreur de son rival. Federer a payé le prix très rapidement, pulvérisant quatre erreurs pour laisser tomber le service et se retrouver 5-4 à la baisse, laissant Nadal servir pour le premier match.

Au lieu de se déplacer 40-15 sur le retour dans le prochain match, Roger a décroché un coup droit lâche et Rafa a scellé le set avec un vainqueur de coup droit croisé pour un 6-4 après 47 minutes. Federer a dû repousser un point de rupture dans le match d’ouverture du deuxième set avant que Nadal ne tire un revers de la ligne gagnante du troisième match pour réclamer la pause qui l’a ramené en toute sécurité à la maison.

Federer a atteint deux buts sur le retour à 2-3, bien que Rafa ait gardé son sang-froid pour tenir et créer un écart de 4-2 pour une autre étape vers le titre. Dans le septième match, Federer a repoussé trois occasions de pause pour rester dans un déficit de pause et garder au moins quelques possibilités de retournement.

Rafa ne devait pas être refusé, cependant, tenant à l’amour lors du huitième match et gagnant une balle de match au retour quelques minutes plus tard. Federer l’a sauvé avec un vainqueur de coup droit et a délivré un gagnant de service pour forcer Nadal à servir pour le triomphe.

L’Espagnol était dans un bon rythme derrière le tir initial, scellant l’affaire lorsque Roger a envoyé un revers long et célébrant le troisième titre consécutif de Monte-Carlo en tant que premier joueur à y parvenir depuis Ilie Nastase au début des années 70.