Rafael Nadal deviendra-t-il bientôt père?

Rafael Nadal a épousé sa petite amie historique Xisca Perello en octobre dernier, a terminé une saison incroyable, au cours de laquelle il a également remporté le Roland Garros et l’US Open, et a finalement couronné son rêve d’amour. Rafa est toujours très privé de sa vie privée, même à travers les réseaux sociaux, mais maintenant il y a des nouvelles potentielles: Rafael Nadal pourrait-il bientôt devenir père? Dans le chat en direct d’Intagram le lundi 20 avril 2020, avec Roger Federer et Andy Murray, Nadal a dit des choses très intéressantes.

Dans une conversation avec l’Ecossais, l’Espagnol a déclaré qu’il aurait dormi jusqu’à 3 heures du matin pendant le verrouillage de la pandémie de Covid-19 sans sa routine de tennis. “Profitez de vos nuits tardives et de vos mensonges pendant que vous n’avez pas d’enfants”, a déclaré Murray.

Il a également ajouté que ses trois enfants l’avaient mis dans son lit pour se réveiller à 6 heures du matin. Nadal a déclaré: “J’espère être dans cette situation dans peu de temps.” Murray a répondu: “Eh bien, c’est le bon moment car nous sommes toujours à la maison avec la famille.

C’est maintenant le bon moment! “Nadal est le seul des quatre grands à ne pas avoir encore d’enfants, également parce qu’il ne s’est marié que l’année dernière. Roger Federer et sa femme Mirka ont deux jumeaux, Andy Murray et Kim Sears ont deux filles et un fils, Novak et Jelena Djokovic ont un fils et une fille.

Rafael Nadal deviendra-t-il père? À une époque où le monde traverse une période très difficile, avec la pandémie mondiale de COVID-19, les fans de tennis peuvent encore admirer les meilleurs moments de leurs héros préférés, dans l’espoir que la situation s’améliore et que les protagonistes du tennis la saison peut à nouveau revenir à la cour en 2020