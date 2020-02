Rafael Nadal devient partenaire de la société d’investissement Mabel Capital

Le champion de la Major 19 fois et no du monde. 2 a franchi deux étapes importantes en 2020, ouvrant sa deuxième Rafa Nadal Academy au Koweït et cherchant toutes les autres opportunités pour investir sa fortune. Il s’agit de Mabel Capital, une société d’investissement en capital privé détenue par Abel Matutes Prats et Manuel Campos Guallar, Nadal devenant un partenaire à part entière au début de l’année lorsqu’il a acheté un tiers de la société.

Trouvé à Madrid, Mabel Capital a des bureaux à Madrid, Ibiza, Marbella, Lisbonne, Londres, Miami, Los Angeles et Philadelphie, axés sur l’investissement et la diversification de son capital dans l’immobilier, la finance, l’hôtellerie, les médias, les sports, la musique et d’autres domaines.

Dans le passé, Rafael Nadal avait coopéré avec Mabel Capital sur plusieurs projets, y compris la chaîne de restauration Tatel et Zela, devenant un partenaire à part entière et obtenant l’opportunité de prendre des décisions et d’être impliqué dans les futurs projets.

Manuel Campos Guallar reste le PDG pendant au moins un an, bien que la société envisage de créer prochainement un comité consultatif. Rafael Nadal est l’un des athlètes les plus riches du monde du tennis, remportant 19 majeures et 35 couronnes Masters 1000 au cours des 15 dernières années et signant des accords avec Banco Santander, Telefonica, Cantabria Labs, Kia, Nike Babolat, Mapfre et Richard Mille.

L’Espagnol est fier de posséder 12 couronnes de Roland Garros et quatre à l’US Open, deux à Wimbledon et un à l’Open d’Australie, terminant un Grand Chelem de carrière à l’âge de 24 ans et gagnant de nombreux records en route pour devenir l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Finir la saison précédente en tant que numéro mondial. 1 pour la cinquième fois de sa carrière, Nadal est resté sur la piste de Roger Federer après des titres à Roland-Garros et à l’US Open, se tenant un Major derrière le Suisse et espérant le rattraper à Paris dans quatre mois.