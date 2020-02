Rafael Nadal dévoile la toute nouvelle Rafa Nadal Academy au Koweït

Mercredi 5 février, Rafael Nadal, 19 fois champion de Major, a ouvert sa deuxième Académie après celle de son Manacor natif, Rafa Nadal Academy Koweït étant le centre de tennis le plus avancé de cette partie du monde!

En 2016, Nadal a construit la Rafa Nadal Academy chez lui à Majorque, rassemblant certains des meilleurs entraîneurs et juniors du monde qui s’entraînent dans les installations de haut niveau. En plus de cela, Nadal avait également lancé le “Rafa Nadal Tennis Center” au Mexique et en Grèce, avec le Koweït comme prochaine destination où il veut améliorer le niveau du tennis local et amener plus d’enfants au tennis.

En collaboration avec le promoteur immobilier Tamdeen Group, la Rafa Nadal Academy de Movistar produit un tout nouveau complexe international de tennis Shaikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah au Koweït, l’une des initiatives sportives les plus importantes émanant de la Kuwait Public Authority for Sport.

Le complexe ultramoderne comprend 18 courts, huit extérieurs, huit intérieurs, une cour ouverte de 1 500 places et une arène couverte de plus de 5 000 places qui ont accueilli Rafael Nadal et David Ferrer mercredi, avec deux grands amis qui ont lancé l’Académie et l’ont présentée à la monde du tennis.

Nadal a dit qu’il n’était pas difficile de franchir cette étape et de tout organiser, avec une grande aide des groupes locaux qui ont reconnu l’opportunité et l’ont rejoint dans la quête pour créer quelque chose qui n’a jamais été vu dans la région.

Travaillant en étroite collaboration avec la Fédération de tennis du Koweït, leurs meilleurs juniors sont déjà à l’Académie, travaillant sous la direction d’entraîneurs venus de Majorque et visitant Manacor. “Pour moi et pour l’Académie en général, l’objectif était de diffuser notre modèle et notre marque dans différentes parties du monde; cela nous donne satisfaction.

Cette nouvelle académie au Koweït est la première que nous avons ouverte à l’extérieur de Manacor, avec également le «Rafa Nadal Tennis Center» au Mexique et en Grèce; cette fois, nous avons eu l’opportunité de rejoindre de puissants groupes locaux du Koweït, tels que Tamdeen, qui sont des gens sérieux et travailleurs qui nous ont donné confiance et motivation pour développer cette Académie comme nous l’avons fait.

Cette région a du potentiel et nous voulions développer la culture du tennis; avec l’Académie, nous pouvons aider non seulement les jeunes talents du Koweït, mais de tout le Moyen-Orient. Nous avons déjà plusieurs entraîneurs de la Manacor Academy qui sont ici depuis trois mois, aidant les entraîneurs locaux à comprendre le modèle et la façon dont nous travaillons.

Les enfants de la Fédération du Koweït sont déjà réunis ici à l’Académie; certains avaient la possibilité de venir à Majorque. C’est un processus qui demande beaucoup de travail, mais qui nous incite à travailler encore plus dur. ”