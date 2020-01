Rafael Nadal devrait-il s’inquiéter du «tirage» de l’Open d’Australie?

C’était lors de l’Open d’Australie de l’an dernier quand il a atteint la finale avec Novak Djokovic et a subi une défaite. Il a admis que la magie de Rafael Nadal ne produira pas toujours une victoire. “Je ne peux pas être triste … J’ai joué contre un joueur qui était meilleur que moi … J’avais besoin de ce match offensif …”

Rafael Nadal avait déclaré après sa défaite finale de l’Open d’Australie 2019 contre le Serbe. Rien que la saison dernière, l’Espagnol a remporté deux tournois du Grand Chelem: l’Open français et l’US Open en plus des finales ATP, l’Open d’Italie et la Coupe Rogers.

Il a eu ses blessures ainsi que ses moments personnels heureux de se marier. Le tirage au sort peut être la moindre préoccupation de Rafael Nadal. Sur le segment des ’60 minutes avec Jon Wertheim, il dit qu’il considère le doute comme étant puissant et utile pour garder son état d’esprit intact pour obtenir des victoires.

Il croit en la forte stabilité mentale pour rester ancré et être victorieux. Ce n’est pas seulement l’adversaire qui dicte le résultat, mais les actions des performances des deux joueurs. Être modeste Nadal sait que ce ne sont pas seulement les qualités mentales mais aussi les qualités stratégiques qui ont contribué à le nommer le «roi de l’argile».

C’est sa performance à la Coupe Davis que la plupart n’ont eu aucun problème à le nommer presque le “ roi de tout ”. Il avait remporté les 8 matchs nécessaires et avec l’équipe espagnole poussant tous ses rapports, il a été le vainqueur.

Nadal a joué la dernière main pour remporter la victoire en battant Denis Shapovalov pour sceller l’accord et remporter le titre pour l’Espagne contre le Canada. Rafael Nadal a connu un moment où le tirage au sort était difficile et il a gagné tout comme les finales de l’ATP il y a quelques mois.

Il a joué face à Daniil Medvedev et après trois sets durement disputés, l’Espagnol est sorti vainqueur. C’était même dans le même tournoi en jouant contre Alexander Zverev et il a perdu. Il ne tient rien pour acquis, même en entrant dans cet Open d’Australie, qui a été compromis par son inflitration de fumée due aux brûlures de Bushfire.

Nadal se fait passer l’idée d’être inquiet face à un match nul. Jon Wertheim le dit parfaitement sur le segment des ’60 minutes ‘alors que Nadal a un’ refus obstiné de se rendre ‘. L’Espagnol considère la défaite comme une raison d’être plus déterminé à gagner et il l’admet en disant: “Je pense qu’au cours de ma carrière, j’ai été plus heureux de mes victoires que j’ai été bouleversé par mes défaites.”

Le premier adversaire de Nadal à l’Open d’Australie de cette année est Hugo Dellien de Bolivie. Ce sera leur première rencontre et Dellien aura sûrement les «papillons» quand il entrera sur le terrain en jouant Nadal. Il n’y a vraiment aucun adversaire que Nadal doit affronter dans le match nul qui provoquera de l’anxiété et de l’appréhension pour l’Espagnol. Cela continuera de lui donner encore plus de combat et de détermination pour jouer un match difficile et sortir vainqueur.