Rafael Nadal dit que «l’extrême compétitivité» avec Roger Federer et Novak Djokovic est désormais terminée

Rafael Nadal dit que la relation «extrême» qu’il avait naguère avec Roger Federer et Novak Djokovic est désormais terminée.

Le trio domine le circuit ATP depuis 16 ans, devant constamment se surpasser pour remporter les plus gros titres.

Cependant, cette «compétitivité extrême», comme l’appelle Nadal, a maintenant cédé la place à une atmosphère beaucoup plus détendue entre les joueurs, tous maintenant heureux de se faire des faveurs.

“Quand vous êtes plus jeune, il est vrai que vous poussez à l’extrême la rivalité et la compétitivité”, a déclaré Nadal à l’EFE lors du lancement de sa nouvelle académie au Koweït cette semaine.

«Quand on est un peu plus vieux, le rêve de gagner et de faire les choses est le même et heureusement, chez nous, la relation est bonne et, la plupart du temps que nous avons partagée sur le circuit, a été bonne.

«Avec Novak et Roger, comme avec Andy. Avec nous tous qui avons eu une rivalité plus «vive», si vous pouvez le dire; Maintenant, c’est plus latent et les choses que nous faisons le montrent. “

Les trois joueurs gèrent leurs propres fondations caritatives, ce qui implique l’organisation d’événements d’exposition.

Nadal est sur le point de jouer Federer dans le match en Afrique pour la fondation de la star suisse, mais c’est loin d’être la seule fois où ils se sont entraidés.

«Novak était avec moi au Kazakhstan, à la fin de l’année, pour une exposition pour ma fondation. J’étais à Milan il y a deux ans, jouant pour lui.

CONNEXES: Rafael Nadal admet qu’il voulait que Dominic Thiem remporte l’Open d’Australie

«Maintenant, je vais en Afrique du Sud pour jouer une exposition pour la fondation Roger et la réalité est que je suis ravi.

«Federer était à l’ouverture de mon Académie à Manacor et la vérité est que nous comprenons qu’il est essentiel de s’entraider

«Le maintien d’une relation positive aide également notre sport et transmet des valeurs qui sont bonnes pour les jeunes.»

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.