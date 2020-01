Rafael Nadal domine Nikoloz Basilashvili. Bautista Agut marque un bagel

Comme prévu, l’Espagne a remporté la victoire sur la Géorgie lors du match d’ouverture de l’ATP Cup à Perth, avec Roberto Bautista Agut et le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal mène l’équipe rouge vers le triomphe. Lors du premier match, Roberto Bautista Agut a détruit le numéro un mondial.

679 Aleksandre Metreveli 6-0, 6-0 en une heure et 12 minutes. Roberto a perdu cinq points derrière le tir initial, repoussant le seul point de rupture auquel il était confronté et offrant six pauses sur 14 occasions de laisser le rival les mains vides.

Il faut dire que Metreveli avait neuf chances de faire une prise, sept dans le premier match de la rencontre, mais ce n’était pas pour lui, les gaspillant tous et subissant un double bagel contre un rival bien mieux classé. Un vainqueur fracassant a poussé Roberto 4-0 devant et le set était entre ses mains après un beau vainqueur de coup droit croisé en sixième partie pour un 6-0 en 40 minutes.

L’Espagnol a repoussé un point de rupture au début du deuxième set avec un vainqueur de service, assurant une pause suite à un coup droit lâche de son rival dans le deuxième match et délivrant deux prises à l’amour pour maintenir la pression de l’autre côté du filet.

Metreveli n’a pas pu le supporter, pulvérisant une autre erreur de coup droit dans le quatrième match et envoyant le rival par-dessus après une double faute à 0-5. N ° mondial 1 Rafael Nadal a dû travailler dur contre Nikoloz Basilashvili, réalisant un triomphe 6-3, 7-5 en une heure et 50 minutes pour le début positif de la nouvelle saison.

Rafa n’était pas à son meilleur, mais cela était attendu lors de son premier affrontement de l’année, souffrant de trois pauses et perdant une avance massive dans le deuxième set avant de sceller l’accord et d’éviter de passer plus de temps sur le terrain. Il a volé le service de Nikoloz cinq fois sur dix chances, battant le Géorgien pour la quatrième fois en autant de rencontres et envoyant l’Espagne au-dessus du sommet avant les deux prochains affrontements contre le Japon et l’Uruguay.

Nikoloz a battu le numéro mondial. 1 à 15 avec un vainqueur de la volée dans le premier match, gaspillant des points dans son premier match de service et permettant à Rafa de revenir en arrière. L’Espagnol a eu l’élan dans ces moments-là, perdant un point sur le service à la fin du set et décroche une pause avec un vainqueur à coup sûr à 4-3 avant de clôturer le set avec une prise amoureuse pour un 6-3.

Rafa était sur une trajectoire régulière vers la ligne d’arrivée dans le set numéro deux, gagnant des pauses dans les matchs cinq et sept pour se forger un avantage de 6-3, 5-2, en ayant l’air bien pour faire le travail dans le match huit. Au lieu de cela, Basilashvili a riposté avec un courageux vainqueur du coup droit, étendant ses chances et rendant les choses sérieuses lorsque Rafa a pulvérisé une erreur de coup droit dans le dixième match pour remettre un autre jeu de service à son adversaire.

Pourtant, le Géorgien a dilapidé tout le travail acharné du match 11 lorsque Rafa l’a brisé pour se diriger à nouveau, permettant à l’Espagnol de remporter la victoire avec une prise à 15 à quelques minutes plus tard.